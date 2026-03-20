Ново откриће: На Марсу је некада текла вода

20.03.2026
Користећи георадар НАСА, ровер Персеверанс открио је подземне остатке древне ријечне делте на Марсу, што је један од уверљивијих доказа да је вода некада текла по површини те планете.
Истраживачи су рекли да је ровер са шест точкова открио геолошке карактеристике до 35 метара под земљом на 6,1 километар терена унутар кратера Језеро, подручја на сјеверној хемисфери Марса за које се вјерује да је некада било поплављено водом, преноси Ројтерс.
Ровер Персеверанс је идентификовао слојевите седименте и еродиране површине које указују на постојање делте и лепезасте наслаге седимента великих размера формиране на мјесту гдје ријека улази у већу водену површину попут језера.
Процјењује се да затрпана делта датира из периода од пре око 3,7 до 4,2 милијарде година.
Марс је као и Земља формиран је прије отприлике 4,5 милијарди година, што значи да је ова делта постојала релативно рано у историји Црвене планете.
Истраживачи су рекли да је ова делта претходила сличној оближњој површинској структури названој Западна делта, која датира прије око 3,5 до 3,7 милијарди година.
Регион
Жена мучила псе у стану: Један био мртав, остали нису јели мјесецима
Роверов инструмент РИМФАКС шаље радарске импулсе надоле и биљежи импулсе који се одбијају од подземних структура, омогућавајући тродимензионално мапирање подземља.
Нови налази су засновани на најдубљим подацима РИМФАКС- а прикупљеним до сада, прибављеним од септембра 2023. до фебруара 2024. током периода од 250 марсовских дана.
Пошто се вода сматра кључном за могућност прошлог живота на Марсу, све већи број доказа о њеном постојању на тој планети у прошлости је од посебног интереса.
Марс, сада хладан и пуст, давно је посједовао гушћу атмосферу и топлију климу, што је омогућавало течну воду на његовој површини.
„На основу карактеристика које је мапирао РИМФАКС, вјерујемо да је кратер Језеро био домаћин древном окружењу богатом водом, способном за очување биолошког потписа који је постојао прије формирања западне делте Језера“, рекла је планетарна научница са УКЛА Емили Кардарели, чланица научног тима Персеверанце и водећа ауторка истраживања објављеног у среду у часопису Сајенс Алерт.
Свијет
Несвакидашњи случај: Пацијенткиња неће да напусти болницу ни пет мјесеци након отпуста
Биолошки потпис се односи на хемијске или физичке доказекоји указују на прошли или садашњи живот.
На Земљи, ријечне делте су мјеста која концентришу седименте и стварају нише погодне за микробни живот.
Научници су прошле године објавили да узорак стене који је Персеверанце добио у кратеру Језеро садржи потенцијални биолошки потпис који указује на древни микробни живот, иако се минерали у узорку могу формирати и кроз небиолошке процесе.
Стијена датира од прије отприлике 3,2 до 3,8 милијарди година. Персеверанс од 2021. године истражује кратер Језеро.
Научници вјерују да су се ријечни канали прелили преко зида кратера и створили језеро.
