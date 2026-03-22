Izbori u Sloveniji

Više od 3.000 biračkih mjesta širom Slovenije otvoreno je u 7 časova ovog jutra za glasanje na parlamentarnim izborima.

Birači će moći da glasaju do 19 časova, ali je do tada i dalje na snazi izborna tišina, prenosi Radio-televizija Slovenija.

Nakon zatvaranja biračkih mjesta, glasovi će biti prebrojani, a prvi djelimični rezultati mogu se očekivati danas oko 20.30 časova, saopštila je Državna izborna komisija (DVK).

DVK je saopštio da će usvojiti konačan izvještaj o rezultatima izbora negdje između 31. marta i 7. aprila.

U Sloveniji se danas održavaju 10. parlamentarni izbori od sticanja samostalnosti od bivše SFRJ.

Izbori se održavaju po proporcionalnom izbornom sistemu.

Ta država je podijeljena na osam izbornih jedinica, od kojih svaka obuhvata jedanaest izbornih okruga, a ukupan broj birača s pravom glasa je 1.698.352, i u svakoj izbornoj jedinici raspodeljuje se po 11 poslaničkih mandata.

Ukupno 1.179 kandidata na 17 lista, uključujući 15 koji se kandiduju na nacionalnom nivou, bori se za 88 mjesta u nacionalnom zakonodavnom tijelu, a još šest kandidata se kandiduje za dva mjesta predviđena za italijansku i mađarsku etničku zajednicu, dok izborni cenzus iznosi četiri odsto.