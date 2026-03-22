Toni Cetinski na koncertu u Sloveniji "prozivao" Srbe! Tražio publici da se prebroje

Publika je odmah na početku koncerta izkazala nezadovoljstvo, jer je pjevač u dvoranu stigao pola sata kasnije do najavljenog početka nastupa, a kada je izašao napokon na binu sat vremena od planiranog početka koncerta, uslijedile su riječi koje su zgrozile prisutne.

Cetinski je tražio od publike da mu kažu ko je odakle došao.

- Daj da vidimo... Neka dignu ruke svi Slovenci i Slovenke večeras, Bosanci i Bosanke, Crnogorci i Crnogorke... Okej, ima nas dovoljno - rekao je.

Poslednje je spomenuo Srbe i Srpkinje.

- A Srbi i Srpkinje? Dobro, multikultura se nastavlja dalje - rekao je pjevač, a na njegove riječi odazvalo se nekoliko prisutnih očigledno iz Srbije, prenosi Telegraf.rs

Odgovorio da li će se izviniti građanima Srbije

Cetinski je na pomenuti koncert stigao u pratnji supruge, a prije nego što je ušao u prostor u kom treba da nastupa, a novinarka koja se našla na licu mjesta ga je direktno pitala da li će uputiti izvinjenje građanima Srbije zbog svega što je izjavio posljednjih nekoliko nedjelja.

On se blago nasmijao, na ivici podsmijeha, i rekao:

- Možda... Možda jednog dana!

Iza njega je išla njegova žena koja ga je rukom pogurala da uđe, pa je razgovor na koji vjerovatno nisu bili spremni tu i završen.

(Kurir)