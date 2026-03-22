Era Ojdanić u vezi sa 43 godine mlađom

Folker Era Ojdanić, koji uveliko gazi 79. godinu, a koji je u vezi sa 43 godine mlađom, ponovo je uspio da zaintrigira javnost svojim izjavama o ženama i ljubavnom životu.

Era Ojdanić se našao u “vrućoj stolici” u emisiji kod Lee Kiš kada mu je Milica Dabović postavila veoma direktno pitanje da li ima samo jednu d‌jevojku.

Njegov odgovor, očekivano, nikoga nije ostavio ravnodušnim.

Scena Ojdanić otkrio koja pjevačica je najveća dama, nije usudio da joj se udvara

– Ja sam čovjek rođen da biram – odgovorio je Era u svom prepoznatljivom maniru, a potom otkrio i jedan izričit uslov od kojeg ne odstupa: ” Neću da idem bez moje d‌jevojke, ne dolazi u obzir”.

U vezi sa više od četiri decenije mlađom

Inače, folker Era Ojdanić izazvao je veliku pažnju javnosti kada je otkrio da je u emotivnoj vezi sa d‌jevojkom koja je od njega mlađa čak 43 godine. Njegovo priznanje izazvalo je brojne reakcije, a pjevač je u međuvremenu odlučio da podijeli i neke intimnije detalje iz njihove svakodnevice.

Scena "Nje više nema, hodam užasno sam" Čeda Jovanović se sjetio bivše supruge Jelene

– Kako da ne. Dok je u bunilu burne noći, ja je iznenadim čistim domaćim medom, hladnom vodicom, kaficom i kažem ‘Maco moja, budi se’, a ona kao ‘Šta ti je, bre?’. A ja joj kažem ‘Vidiš ko te gleda, budalo jedna, je l’ si normalna?’. I ona onako raščupana, znaš ono… – počeo je da objašnjava i dodao da se sva ljepota žene vidi ujutru nakon burne noći.

– Ja obožavam ženu kad je prirodno raščupana ujutru. Svaki šarm i ljepotu vidiš ujutru kad je probudiš. I kad je vidiš onako čupavu, neočešljanu, još ako je bilo ljubavno ludilo, i bez šminke, ma žena izgleda top – istakao je Era za Grand online.