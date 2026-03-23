Kum Zorice Brunclik otkrio u kakvom je stanju pjevačica: ''Mnogo je ozbiljna stvar''

23.03.2026

18:14

Кум Зорице Брунцлик открио у каквом је стању пјевачица: ''Много је озбиљна ствар''

Pjevač Hasan Dudić otvorio je dušu i govorio o teškom zdravstvenom stanju svoje kume, Zorice Brunclik, ne krijući koliko ga je ova situacija emotivno pogodila.

Zorica je već neko vrijeme odsutna iz javnosti zbog zdravstvenih problema, a ranije su mediji ijda je pjevačica imala i dvije operacije, zbog čega nije prisustvovala ni snimanjima muzičkog takmičenja "Pinkove zvezde".

Brojne kolege sa estrade zabrinute su za njeno stanje i nadaju se brzom oporavku, a među njima je i Hasan, koji ne krije koliko mu je teško.

- Mi smo kumovi, Zorica je mog brata Šabana vjenčala. Nisam zvao Kemiša, šta da stajem čovjeku na muku. Čujem ja od prijatelja i familije, kako je i šta je. Plakao sam bar deset puta, molim se stalno da sve bude kako treba. Ma, litar krvi bih dao samo da Zorica bude dobro. Mnogo je ozbiljna stvar... Ona to nije zaslužila, nikom ništa nažao nije učinila, ima dušu kao more - kaže Hasan Dudić za Informer i dodaje:

- Borila se sa svojom djecom, nikoga nije unesrećila i sad kad treba da uživa sa svojom djecom, eto šta je snađe... Molim se Bogu za nju kao i za svoju djecu.

Dudić je istakao i veliko poštovanje prema Zorici i njenom suprugu, harmonikašu Miroljubu Aranđeloviću Kemišu, ali nije krio ni nezadovoljstvo dešavanjima u pomenutom takmičenju.

- Stavili su ovog degenerika Desigericu, ponavlja samo "bajo, bajo"... On meni lično ne smeta, može sin da mi bude. Ali takvo ponašanje prema virtuozima kao što su Kemiš i Bosanac, pa to je nedopustivo. Organizatori hoće njega zbog gledanosti i mlađe poblike, ali da vrijeđa takve ljude koji imaju ozbiljne karijere to je nedopustivo - zaključuje Hasan.

Podsjetimo, Miroljub Aranđelović Kemiš preuzeo zadatak svoje supruge u "Pinkovim zvezdama", a sa njim na snimanja dolazi i njihova ćerka Zlata, prenosi Telegraf.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Zorica Brunclik

Hasan Dudić

