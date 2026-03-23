Зашто се пета седмица Васкршњег поста назива Глува недјеља?

Аутор:АТВ
23.03.2026
17:58
Коментари:0
Глува недеља, пета недјеља Васкршњег поста, вријеме је интензивног духовног мира, тишине и уздржавања. Забрањена су весеља, свирке и бучне забаве, а послови се смањују, како би се људи посветили молитви и покајању.
Ево шта обичаји налажу за Глуву недјељу:
Тишина и духовни мир: Главни фокус је на умјерености, избјегавању буке и унутрашњем преиспитивању.
Забрана весеља: Не праве се свадбе, славља, нити се слуша гласна музика.
Смањен рад: Избјегавају се велики пољопривредни радови и физички напори, а стока се не изводи на пашу.
Пост и молитва: Ово је вријеме за строжи пост, посвећење црквеним службама и читању молитви.
Глува недјеља претходи Цвјетној недјељи и служи као припрема за завршетак поста.
У овој недјељи према правилима се пости на води, док је дозвољено да се субота и недјеља посте на уљу. Храна је само физички дио поста, док је духовни важнији, што подразумијева уздржање од лоших дјела и мисли.
У данашњем убрзаном свијету, суочавање са негативним мислима и проблемима које често доноси посао или неки други сегмент живота, постало је готово свакодневна борба за многе. Ове мисли могу узроковати стрес, анксиозност, траума из прошлости или једноставно лошег дана. Оне утичу на ментално здравље човјека, те на способност за нормално функционисање у свакодневним активностима. Међутим, постоји неколико ефикасних стратегија које нам могу помоћи да ово превазиђемо и усмјеримо пажњу на позитивније размишљање. Ове методе не захтјевају специјалне алате или значајне финансијске инвестиције, потребно је само вријеме, стрпљење и оно најважније – досљедност у примјени. Ево неколико кључних корака које можете предузети како бисте се ослободили тежине негативних мисли и отворили пут ка срећнијем и испуњенијем животу.
Препознајте шта вас мучи - Овај увид омогућава вам да разумијете како и зашто одређена мисао доминира вашим умом, дајући вам кључ за превазилажење исте.
Замислите најгори и најбољи могући сценарио - Ова техника помаже у уочавању потенцијалних препрека и начина које имате на располагању за суочавање са изазовима, истовремено подстичући креативно размишљање о рјешењима.
Покушајте да се вратите у садашњи тренутак - Молитва нас усредсређујена садашњи тренутак помаже у развијању дубље свијести о тренутним мислима и емоцијама. Овакве методе помажу да научимо како да прихватимо тренутно стање без отпора, повећавају способност да остајемо присутни у тренутку, смањују утицај прошлих грешака и трауме, или будућих брига на наше тренутно емоционално стање, те буде осјећај за љубав, чиме се отвара простор за мирнији ум.
Потражите помоћ - Ако не можете сами да се изборите са негативним мислима, потражите помоћ од свештеника. Он ће знати како да вас смири, а осим тога искрена молитва и пост помажу доста, преноси Стил.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Република Српска
1 ч0
Наука и технологија
1 ч0
Сцена
1 ч0
Свијет
1 ч0
Најновије
Најчитаније
18
43
18
40
18
32
18
29
18
22
Тренутно на програму