Зашто се пета седмица Васкршњег поста назива Глува недјеља?

23.03.2026

17:58

Зашто се пета седмица Васкршњег поста назива Глува недјеља?
Глува недеља, пета недјеља Васкршњег поста, вријеме је интензивног духовног мира, тишине и уздржавања. Забрањена су весеља, свирке и бучне забаве, а послови се смањују, како би се људи посветили молитви и покајању.

Ево шта обичаји налажу за Глуву недјељу:

Тишина и духовни мир: Главни фокус је на умјерености, избјегавању буке и унутрашњем преиспитивању.

Ухапшен директор рудника Бановићи, пронађена хрпа новца

Забрана весеља: Не праве се свадбе, славља, нити се слуша гласна музика.

Смањен рад: Избјегавају се велики пољопривредни радови и физички напори, а стока се не изводи на пашу.

Пост и молитва: Ово је вријеме за строжи пост, посвећење црквеним службама и читању молитви.

Глува недјеља претходи Цвјетној недјељи и служи као припрема за завршетак поста.

У овој недјељи према правилима се пости на води, док је дозвољено да се субота и недјеља посте на уљу. Храна је само физички дио поста, док је духовни важнији, што подразумијева уздржање од лоших дјела и мисли.

Авион се срушио убрзо након полијетања: У летјелици било 110 војника?

Како очистити главу од тешких мисли?

У данашњем убрзаном свијету, суочавање са негативним мислима и проблемима које често доноси посао или неки други сегмент живота, постало је готово свакодневна борба за многе. Ове мисли могу узроковати стрес, анксиозност, траума из прошлости или једноставно лошег дана. Оне утичу на ментално здравље човјека, те на способност за нормално функционисање у свакодневним активностима. Међутим, постоји неколико ефикасних стратегија које нам могу помоћи да ово превазиђемо и усмјеримо пажњу на позитивније размишљање. Ове методе не захтјевају специјалне алате или значајне финансијске инвестиције, потребно је само вријеме, стрпљење и оно најважније – досљедност у примјени. Ево неколико кључних корака које можете предузети како бисте се ослободили тежине негативних мисли и отворили пут ка срећнијем и испуњенијем животу.

Препознајте шта вас мучи - Овај увид омогућава вам да разумијете како и зашто одређена мисао доминира вашим умом, дајући вам кључ за превазилажење исте.

Замислите најгори и најбољи могући сценарио - Ова техника помаже у уочавању потенцијалних препрека и начина које имате на располагању за суочавање са изазовима, истовремено подстичући креативно размишљање о рјешењима.

Мартовска зима се не зеза: Најављено до метар снијега у БиХ

Покушајте да се вратите у садашњи тренутак - Молитва нас усредсређујена садашњи тренутак помаже у развијању дубље свијести о тренутним мислима и емоцијама. Овакве методе помажу да научимо како да прихватимо тренутно стање без отпора, повећавају способност да остајемо присутни у тренутку, смањују утицај прошлих грешака и трауме, или будућих брига на наше тренутно емоционално стање, те буде осјећај за љубав, чиме се отвара простор за мирнији ум.

Потражите помоћ - Ако не можете сами да се изборите са негативним мислима, потражите помоћ од свештеника. Он ће знати како да вас смири, а осим тога искрена молитва и пост помажу доста, преноси Стил.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Прочитајте више

Нови закон доноси модернизацију платног промета у Српској

Република Српска

Нови закон доноси модернизацију платног промета у Српској

1 ч

0
Како убрзати кућни интернет?

Наука и технологија

Како убрзати кућни интернет?

1 ч

0
Развод није био крај: Ана Ивановић повукла радикалан потез према Швајнштајгеру

Сцена

Развод није био крај: Ана Ивановић повукла радикалан потез према Швајнштајгеру

1 ч

0
Пожар захватио породичну кућу: Погинули новинарка и њено троје дјеце

Свијет

Пожар захватио породичну кућу: Погинули новинарка и њено троје дјеце

1 ч

0

Више из рубрике

Мартовска зима се не зеза: Најављено до метар снијега у БиХ

Друштво

Мартовска зима се не зеза: Најављено до метар снијега у БиХ

1 ч

0
Пеулић: Данас ћемо одлучити о даљим корацима

Друштво

Пеулић: Данас ћемо одлучити о даљим корацима

8 ч

0
Нема блокаде граничног прелаза Градишка

Друштво

Нема блокаде граничног прелаза Градишка

8 ч

0
Превозници се окупљају, нема блокада: ГП Градишка ради нормално

Друштво

Превозници се окупљају, нема блокада: ГП Градишка ради нормално

9 ч

2

  • Најновије

  • Најчитаније

18

43

Зашто су везе из средње школе најсрећније?

18

40

Погледајте спровођење Немање Миљковића: Ухапшен у акцији МУП-а Српске

18

32

Огромна туга у дому познате водитељке РТС-а

18

29

Трагедија у свијету фудбала: Млади фудбалер (18) се срушио на терену и преминуо

18

22

Један документ грађанима БиХ олакшава улазак у ЕУ

