Како убрзати кућни интернет?

Аутор:АТВ
23.03.2026
17:20
Коментари:0
Лош WiFi сигнал у удаљеним дијеловима стана најчешће није кривица вашег провајдера, већ лоше позиције самог уређаја.
Већина корисника крије рутер иза телевизора или у угловима соба, чиме несвјесно блокира радио таласе. Правилно постављање уређаја може вам обезбиједити максималну брзину интернета у сваком тренутку.
Сигнал се из антене шири кружно и на доле, па је најбоље да рутер поставите на повишено мјесто. Избјегавајте близину металних предмета, огледала и дебелих зидова који драстично слабе домет ваше бежичне мреже. Уколико рутер има двије антене, поставите једну хоризонтално, а другу вертикално за најбољу покривеност свих уређаја.
Кућни апарати попут микроталасних пећница или бежичних фиксних телефона често користе исту фреквенцију сигнала као и ваш интернет. Ови уређаји стварају сметње које доводе до тога да вам видео снимци “сјецкају” или се странице споро учитавају.
Увијек бирајте модерни рутер који подржава рад на два канала како бисте избјегли загушење у зградама са пуно станова, преноси Телеграф.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Наука и технологија
23 ч0
Наука и технологија
1 д0
Наука и технологија
1 д0
Наука и технологија
1 д0
Најновије
Најчитаније
18
43
18
40
18
32
18
29
18
22
Тренутно на програму