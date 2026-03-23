Трамп: Пласирати што више нафте на тржиште

АТВ
23.03.2026
16:52
Амерички предсједник Доналд Трамп изјавио је да жели да се што више нафте, која тренутно стоји у танкерима, пласира на глобално тржиште.
"Само желим што више нафте буде у систему. Имате бродове који су натоварени иранском нафтом и, умјесто што тамо стоји, радије бих да видим како иде на тржиште", рекао је Трамп.
Он је изразио сигурност да профит, који Техеран остварује од продаје те нафте, неће направити значајну разлику у исходу сукоба на Блиском истоку.
"Било која количина новца коју Иран добије неће правити било какву разлику у овом рату, али желим да глобално тржиште нафте функционише као подмазано", нагласио је Трамп, преноси СРНА.
Министарство финансија САД раније је издало дозволу за испоруку и продају иранске сирове нафте и нафтних деривата утоварених на бродове.
