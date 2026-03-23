Logo
Large banner

Трамп: Пласирати што више нафте на тржиште

Аутор:

АТВ

23.03.2026

16:52

Коментари:

0
Доналд Трамп
Фото: Таnjug/AP Photo/Julia Demaree Nikhinson

Амерички предсједник Доналд Трамп изјавио је да жели да се што више нафте, која тренутно стоји у танкерима, пласира на глобално тржиште.

"Само желим што више нафте буде у систему. Имате бродове који су натоварени иранском нафтом и, умјесто што тамо стоји, радије бих да видим како иде на тржиште", рекао је Трамп.

новац пиџабаѕ

Сцена

Голотиња му донијела богатство: Колико новца је имао Леонид Радвински

Он је изразио сигурност да профит, који Техеран остварује од продаје те нафте, неће направити значајну разлику у исходу сукоба на Блиском истоку.

"Било која количина новца коју Иран добије неће правити било какву разлику у овом рату, али желим да глобално тржиште нафте функционише као подмазано", нагласио је Трамп, преноси СРНА.

Ардита Гаши

Србија

Преминула дјевојка која је убила бившег партнера и стрину: Након злочина дигла руку на себе

Министарство финансија САД раније је издало дозволу за испоруку и продају иранске сирове нафте и нафтних деривата утоварених на бродове.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Америка

Нафта

Коментари (0)
Large banner

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner