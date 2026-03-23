Преминула дјевојка која је убила бившег партнера и стрину: Након злочина дигла руку на себе

23.03.2026
16:41
Пуцњава која се јуче догодила у селу Мајац код Подујева однијела је и трећу жртву.
Према посљедњим информацијама, број жртава ове трагедије порастао је на три, након што је у Универзитетско-клиничком центру Косова (УКЦК) подлегла повредама и осумњичена за напад.
Подсјећамо, сумња се да је Ардита Гаши ватреним оружјем усмртила свог партнера, Илаза Брахимија. У овом крвавом сукобу живот је изгубила и Мирадија Гаши, иначе стрина осумњичене Ардите.
Осумњичена је након инцидента пребачена у болницу са тешким повредама, али су љекари данас потврдили да је и она преминула.
Породица настрадалог Илаза Брахимија саопштила је да ће се сахрана обавити сутра, у уторак, 24. марта 2026. године. Поворка ће кренути ка сеоском гробљу у Мајацу, гдје ће у 12.30 часова бити одржна сахрана.
Полиција и тужилаштво настављају рад на расвјетљавању свих околности које су довеле до овог незапамћеног злочина који је потресао читав подујевски крај.
Из Ургентног центра саопштили су да су синоћ примљене двије женске особе са тешким прострелним ранама. Обје су одмах интубиране и стављене на апарате за дисање.
У касним вечерњим сатима примљене су двије пацијенткиње, једна рођена 1953. године, а друга 1995. године. Обје су биле у веома тешком и нестабилном стању. Нажалост, старија пацијенткиња је преминула упркос максималним напорима љекара - навели су из QКУК-а.
Осумњичена Ардита Г. (29) је хитно оперисана. Тимови неурохирурга и анестезиолога уложили су огромне напоре, али њено стање је и даље изузетно критично и налази се под сталним надзором.
Подсјетимо, драма је почела јуче у поподневним часовима. Према незваничним информацијама, осумњичена је прво усмртила Илаза Б., а потом је ранила Мирадије Г. у њеној кући. Мотив овог свирепог напада још увијек није званично потврђен, а полиција испитује породичне односе као могући узрок двоструког убиства и самоубиства.
Након што је посијала смрт, 29-годишњакиња је окренула оружје ка себи и испалила хитац, нанијевши себи повреде опасне по живот, преноси Телеграф.рс.
