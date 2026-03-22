У пуцњави рањен Војин (38): С метком у нози успио да побјегне 150 метара даље и тражи помоћ

Према првим информацијама, један од метака погодио га је у ногу, али је Војин, с раном, успио да побјегне нападачу и потражи помоћ од радника оближње аутопраонице, који су му пружили прву помоћ док није стигла хитна помоћ, преноси "Блиц".

Чекао га у засједи

Свједоци тврде да је нападач чекао Војина у засједи. Док је жртва стајала на паркингу поред стамбених зграда и угоститељских објеката, непознати нападач искористио је тренутак непажње док је гледао у телефон и испалио више хитаца према њему.

- Он је стајао поред бијелог 'аудија', возила које је возио, а које је уклоњено неколико сати након пуцњаве. У једном тренутку се зачула киша метака. Рањени мушкарац је успио да побјегне више од 150 метара од мјеста на којем је погођен - рекао је саговорник "Блица".

Изгубио много крви

Војин је, према ријечима свједока, изгубио много крви до доласка Хитне помоћи.

- Свуда је остављао трагове крви. Када се приближавао аутоперионици, почео је да виче 'Помозите ми, дајте ми крпе, искрварићу!' Радник праонице га је смјестио на столицу и превио му рану од метка у нози. Он је тада рекао да је погођен само у ногу. Хитна помоћ и полиција су брзо стигли, али није желио да сарађује ни да даје информације о нападачу - навео је очевидац.

Војин је потом превезен колима Хитне помоћи у Бежанијску болницу.

Нападач побјегао

Свједоци пуцњаве кажу да је нападач био добро организован и да је побјегао кроз пролазе између зграда, не остављајући траг. Полиција је обишла околне локале и зграде тражећи снимке са видео-надзора како би идентифицирала починиоца.

Пуцњава се догодила у насељеном дијелу Новог Београда, у близини кафића, дјечијих паркова и вртића. "Брине ме што нападач није ухапшен, шта ако се крије негдје близу? Један метак је могао да погоди невиног пролазника", рекла је за "Блиц" станарка оближње зграде.

Медији наводе да је Војин Л. био на викенд дозволи из затвора, гдје се налази због оптужби за трговину дрогом. Он је ухапшен у Земуну у априлу 2022. године у великој акцији полиције у којој је учествовала и БИА, а током акције ухапшено је још шест особа.