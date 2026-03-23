ФСС објавио фотографије повратка браће Милинковић Савић у Центар

23.03.2026
16:29
Селектор фудбалске репрезентације Србије Вељко Пауновић саопштио је списак играча на које рачуна за пријатељске утакмице против Шпаније и Саудијске Арабије.
Пауновић је на Инстаграм налогу Фудбалског савеза прочитао имена и презимена фудбалера на које рачуна за предстојеће пријатељске сусрете.
Србија ће 27. марта одиграти меч против Шпаније у Виљареалу на стадиону "Керамика", а четири дана касније ће дочекати Саудијску Арабију у Бачкој Тополи на "ТСЦ арени".
У репрезентацију су се вратили браћа Сергеј и Вања Милинковић Савић, а ФСС је на свом Инстаграм објавио фотографије њиховог повратка национални Спортски центар.
Голмани: Вања Милинковић-Савић (Наполи), Предраг Рајковић (Ал Итихад), Ђорђе Петровић (Борнмут);
Одбрана: Коста Недељковић (Лајпциг), Огњен Мимовић (Пафос), Страхиња Ераковић (Црвена звезда), Никола Миленковић (Нотингем форест), Страхиња Павловић (Милан), Милош Вељковић (Црвена звезда), Алекса Терзић (Салцбург);
Везни ред: Александар Станковић (Бриж), Немања Гудељ (Севиља), Немања Максимовић (Шабаб ал Ахли), Саша Лукић (Фулам), Вања Драгојевић (Партизан), Сергеј Милинковић-Савић (Ал Хилал), Лазар Самарџић (Аталанта), Петар Станић (Лудогорец), Филип Костић (Јувентус), Вељко Бирманчевић (Хетафе), Мијат Гаћиновић (АЕК), Василије Костов (Црвена звезда), Његош Петровић (Војводина);
Напад: Александар Митровић (Ал Рајан), Лука Јовић (АЕК), Дејан Јовељић (Канзас сити), Петар Ратков (Лацио).
На списку селектора поред браће Милинковић-Савић, Гаћиновића и Јовељића који су повратници у национални тим, налазе се и петорица играча из Суперлиге Србије.
Свијет
Жена га избола ножем док је гледао фудбалску утакмицу
Због повреда, селектор Пауновић за ове двије утакмице неће моћи да рачуна на Душана Влаховића, Андрију Живковића и Луку Илића.
Селектор Србије Вељко Пауновић открио је зашто се на списку нису нашли Александар Катаи и Јован Милошевић, који су били на претходном, његовом првом пред квалификацијске.
Пауновић је рекао да је Милошевић био на списку, али је на крају ипак отпао са њега, а што се тиче Катаија, ту је било разговора, гдје је он рекао да је преморен од великог броја утакмица.
"Како смо завршили тај снимак, једва чекам да ме неко пита. Што се тиче Јована, он је био на првобитном списку, за мене Јован има профил модерног нападача, али другачијег нападача. Не само да је способан да игра као центарфор, већ је способан да се спусти у средину терена, да изблокира, а и асистира. Он је један од три играча која је био на списку", рекао је Пауновић.
Регион
Јанша поручио Макрону: Не тако брзо
"Што се тиче Катаија, увијек ћу рећи ствари како јесу. Прво је контактирао агент и рекао да Катаи хоће да прича са мном. Рекао је да је имао пуно утакмица, да има премор. Да хоће да размисли јер је у годинама. Рекао сам му да рачунам на њега, да бих волио да поразговарамо о томе. Отишао сам у просторије Звезде, гдје смо разговарали. Рекао је да се осјећа тако, али да му је драго да рачунам на њега. Вјерујем да кад играч отворено прича, изашао сам у сусрет и рекао да за ово окупљање остављамо да се припреми, одмори за даље и важно је одржавање форме. Мислим да је добар, познаје мој систем. Радили смо у Чикагу, зна и он, а и играчи који ће ме упознати да могу да рачунају за све", открио је Вељко Пауновић.
