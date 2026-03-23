Вељко Пауновић открио зашто Александар Катаи и Јован Милошевић нису на списку

23.03.2026
12:52
Селектор Србије Вељко Пауновић одржао је конференцију за медије у Старој Пазови пред утакмице против Шпаније и Саудијске Арабије у оквиру мартовског програма пријатељских мечева, а новинаре је занимало много тема око списка.
Овога пута се на списку нису нашли Александар Катаи и Јован Милошевић, који су били на претходном, његовом првом пред квалификацијске.
Пауновић је открио да је Милошевић био на списку, али је на крају ипак отпао са њега, а што се тиче Катаија, ту је било разговора, гдје је он рекао да је преморен од великог броја утакмица.
- Како смо завршили тај снимак, једва чекам да ме неко пита. Што се тиче Јована, он је био на првобитном списку, за мене Јован има профил модерног нападача, али другачијег нападача. Не само да је способан да игра као центарфор, већ је способан да се спусти у средину терена, да изблокира, а и асистира. Он је један од три играча која је био на списку.
- Што се тиче Катаија, увијек ћу рећи ствари како јесу. Прво је контактирао агент и рекао да Катаи хоће да прича са мном. Рекао је да је имао пуно утакмица, да има премор. Да хоће да размисли јер је у годинама. Рекао сам му да рачунам на њега, да бих волио да поразговарамо о томе. Отишао сам у просторије Звезде, гдје смо разговарали. Рекао је да се осјећа тако, али да му је драго да рачунам на њега. Вјерујем да кад играч отворено прича, изашао сам у сусрет и рекао да за ово окупљање остављамо да се припреми, одмори за даље и важно је одржавање форме. Мислим да је добар, познаје мој систем. Радили смо у Чикагу, зна и он, а и играчи који ће ме упознати да могу да рачунају за све - открио је Вељко Пауновић.
