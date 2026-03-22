Исправљена грешка: Ако имате овај Xiaomi телефон добијате важно ажурирање

Аутор:АТВ
22.03.2026
19:07
Корисници Xiaomi и Poco телефона широм свијета пријављују да на њихове уређаје стиже најновије ажурирање оперативног система.
HyperOS 3 ажурирање доступно је сада за Xiaomi 13T Pro i Poco F5 телефоне. Занимљиво је да ово није први пут да поменути софтвер пристиже на Xiaomi 13T Pro.
Уређај је поменуту софтверску надоградњу већ добио прије више од мјесец дана, али је ажурирање повучено због насумичних проблема и рестартовања уређаја.
Проблеми су сада ријешени, а ново HyperOS 3 ажурирање (засновано на Андроиду 16) је довољно стабилно за кориснике да могу да га инсталирају.
Они који још нису добили обавјештење о доступности ажурирања, могу ручно да га потраже у Settings менију, преноси Б92.
Xiaomi 13T Pro добија комплетан HyperOS 3 заснован на Андроиду 16, док Poco F5 добија само "HyperOS 3 overhaul" без Андроид 16 ОС-а, што значи да је заснован на Андроиду 15.
