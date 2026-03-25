Ovo je Krista Pika, prva žena koja će biti pogubljena u Tenesiju poslije više od dva vijeka

25.03.2026

12:56

Криста Пика
Jedina žena osuđena na smrt u američkoj državi Tenesi, Krista Pike (50), trebalo bi da postane prva žena pogubljena u toj državi poslije više od 200 godina.

Njeno pogubljenje zakazano je za 30. septembar 2026. godine, više od 30 godina nakon što su vlasti navele da je Pike, tada 18-godišnjakinja, brutalno ubila Kolin Slemer (19), prema podacima Informativnog centra za smrtne kazne, navodi US Weekly.

Osuđenica je u januaru ove godine poslala tužbu navodeći da metod izvršenja smrtne kazne smrtonosna injekcija krši njena ustavna i vjerska prava. Država Tenesi je u svom odgovoru navela da Pike, nije uvjerljivo pokazala da bi smrtonosna injekcija prekršila njena ustavna prava.

U svojoj tužbi, Pike tvrdi da će joj biti onemogućeno da komunicira sa svojim budističkim duhovnim savjetnikom uoči zakazanog pogubljenja, što bi ograničilo njeno "iskreno vjersko uvjerenje budizma".

Pošto takođe osporava metod pogubljenja smrtonosnom injekcijom, mora da izabere drugi način izvršenja kazne, prema navodima centra. Međutim, u tužbi Pike tvrdi da izbor drugog metoda ide protiv njene budističke vjere, jer bi to značilo da "učestvuje u procesu koji vodi njenoj sopstvenoj smrti".

Metod smrtonosne injekcije u državi Tenesi izmenjen je u decembru 2024. godine tako da uključuje jedan lijek, pentobarbital, umjesto tri različita lijeka korišćena u prethodnim pogubljenjima.

Advokati Kriste Pike navode u tužbi, prema pisanju lista, da protokol uspostavljen u decembru 2024. krši njena ustavna prava zbog njenih „specifičnih medicinskih stanja“, kao i da je "opterećen istim problemima koji prate neuspješna pogubljenja već decenijama: tajnovitošću, namjernim izostavljanjem informacija, nedostatkom pažnje prema detaljima i neobučenim i nelicenciranim zatvorskim osobljem koje pokušava da obavlja medicinsku ulogu".

"Zbog ovih propusta, novi protokol će sigurno ili vrlo vjerovatno dovesti do nepotrebnog i dodatnog bola i patnje, užasa i sramote", napisali su njeni advokati u podnesku, koji je dobio na raspolaganje list "Nešvil Banner".

Pike je zatvorena nakon što je osudila Slemer, koleginicu iz Korpusa za zapošljavanje u Noksvilu, objavio je USA Today.

Pike je bila u vezi sa jednim 17-godišnjakom iz Korpusa za zapošljavanje i doživljavala je žrtvu Kolin Slemer kao nekoga ko pokušava da zadire u njihovu vezu.

Pike, njen dečko i prijateljica optuženi su da su 12. januara 1995. godine odveli Slemer u šumu, kada je Pike navodno brutalno napala i ubila Slemer.

Tada osamnaestogodišnjakinja je optužena da je razbila Slemer glavu asfaltom, mučila je i prerezala joj grlo, prema svjedočenju svjedoka, objavio.

Dečko Kriste Pike je osuđen na doživotni zatvor zbog navodne uloge u ubistvu, prema Informativnom centru o smrtnoj kazni. Njena prijateljica je osuđena na uslovnu kaznu nakon što je svjedočila protiv Pajk i Pajkinog dečka.

Sudski podnesci navode da je prije ubistva, Pike imala buran život koji je uključivao traumu, zanemarivanje, siromaštvo i seksualno zlostavljanje, izvještava Informativni centar o smrtnoj kazni.

(telegraf)

