Nastavlja se suđenje Kecmanovićima: Kosta svjedoči u postupku protiv njegovih roditelja

U zgradi Specijalnog suda u Beogradu sutra bi na suđenju Miljani i Vladimiru Kecmanoviću, trebalo da bude saslušan njihov sin Kosta K. koji je 3. maja 2023. godine u Osnovnoj školi "Vladislav Ribnikar" ubio devet vršnjaka i čuvara škole, a ranio šestoro učenika i nastavnicu istorije.

Ovaj postupak je zatvoren za javnost, pa niko nije zvanično saopštio da će maloljetnik biti saslušan, ali na to ukazuje činjenica da je tokom prethodnog postupka, suđenje iz Palate pravde bilo izmješteno u zgradu suda u Ustaničkoj ulici samo kada je K. K. ispitivan.

Kosta K. bi trebalo da bude doveden iz zdravstvene ustanove u kojoj se nalazi skoro tri godine.

Tokom ponovljenog postupka su optuženi Kecmanovići iznijeli odbranu, dok su saslušani i oštećeni, odnosno članovi porodice ubijenih i ranjenih.

Kecmanovići od početka suđenja negiraju krivicu.

Ovo suđenje je inače zatvoreno za javnost na prijedlog Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, radi zaštite ineteresa maloljetnih lica i privatnosti oštećenih, a postupak se ponavlja zato što je Apelacioni sud u Beogradu ukinuo prvostepenu presudu kojom su Kecmanovići bili osuđeni na višegodišnje kazne i naložio da se ponovi suđenje.

Prvostepena presuda

Vladimir Kecmanović je prvostepenom presudom za krivična djela zanemarivanje i zlostavljanje maloljetnog lica i teško djelo protiv opšte sigurnosti, bio osuđen na kaznu zatvora od 14 i po godina, dok je njegova supruga Miljana Kecmanović za krivično djelo zanemarivanje i zlostavljanje maloljetnog lica bila osuđena na kaznu zatvora od tri godine.

Istom presudom je Nemanja Marinković instruktor u streljani u kojoj je Kosta K. vežbao pucanje, pravosnažno osuđen na kaznu kućnog zatvora od godinu dana zbog davanja lažnog iskaza.

Pored krivičnog postupka protiv Kecmanovića se vodilo i pet parničnih postupaka po tužbama članova porodice ubijenih i ranjenih, a koji su svi prvostepeno okončani.

Kosta K, koji u vrijeme izvršenja ovog zločina nije imao navršenih 14 godina, pa samim tim nije krivično odgovoran, pucao je 3. maja u školi iz dva očeva pištolja koja je uzeo 1. maja 2023. godine.

On ih je tog dana stavio u svoj ranac, otišao u školu i tokom prvog časa ubio 10 osoba i ranio još petoro djece i nastavnicu istorije.