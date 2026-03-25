Meloni nakon poraza na referendumu pokrenula "sječu" u ministarstvu pravde

Đorđa Meloni provodi rekonstrukciju svoje vlade nakon teškog poraza na referendumu u ponedjeljak, koji je oslabio njen autoritet i ohrabrio opoziciju.

Birači su uvjerljivo odbacili ključnu reformu pravosuđa Meloni u glasanju visokog uloga, koje se široko smatralo testom njenog liderstva, pretvorivši ono što je vlada predstavljala kao tehničku reformu u širi politički prijekor.

Rezultat je uzdrmao vladu i izazvao trenutne političke posljedice.

Dva visoka zvaničnika u Ministarstvu pravde podnijela su ostavke u utorak nakon propasti reforme, dok se očekuje da će ih slijediti i treći.

Opozicija je optužila Meloni da pronalazi „lake žrtvene jarce“ za vlastite greške.

Sva trojica su bila meta istraga tužilaca, što stvara lošu sliku za vladu koja je nastojala ograničiti uticaj pravosuđa. Kritičari tvrde da je stvarni cilj neuspjelog referenduma bio zaštititi političare od istraga.

Državni sekretar za pravosuđe Andrea Delmastro dele Vedove (Andrea Delmastro Delle Vedove), dugogodišnji saveznik Meloni, prošle sedmice je doveden u vezu s rimskim mafijaškim klanom nakon što je utvrđeno da je investirao u restoran zajedno s kćerkom osuđenog mafijaškog posrednika.

Delmastro dele Vedove negirao je bilo kakvu krivicu i rekao da je ispravio grešku čim je za nju saznao, ali je priznao da je trebao biti oprezniji.

„Uvijek sam se borio protiv kriminala i imao konkretne i važne rezultate. Ali preuzimam odgovornost za grešku u interesu države, a i zbog naklonosti koju imam prema vladi i premijerki“, rekao je u saopštenju objavljenom u utorak, u kojem je najavio ostavku.

Delmastro dele Vedove je ranije tokom ovog saziva parlamenta bio i krivično osuđen zbog odavanja službenih tajni.

Šefica kabineta Ministarstva pravde i bivša zastupnica Đuzi Bartoloci (Giusi Bartolozzi) suočava se s krivičnim optužbama zbog navodnog prikrivanja slučaja libijskog ratnog zapovjednika koji je prošle godine uhapšen na osnovu naloga Međunarodnog krivičnog suda, a zatim avionom prebačen iz Rima.

Tokom kampanje tužioce je nazvala „egzekutorskim odredom“, čime je dodatno pojačala optužbe da vlada istrage smatra političkim uplitanjem.

Meloni je takođe nagovijestila da je izgubila povjerenje u ministarku turizma Danijelu Santanče (Daniela Santanchè), kojoj je naloženo da se pojavi na suđenju zbog navodne prevare povezane s pomoći tokom pandemije kovida 19 (COVID-19), te je u saopštenju rekla da se nada da će Santanče odlučiti podnijeti ostavku. Santanče nije odmah odgovorila na zahtjev za komentar.

Ministar pravde Karlo Nordio (Carlo Nordio), koji je autor reforme, preuzeo je odgovornost za poraz, ali je u utorak rekao da neće podnijeti ostavku, već da će se vratiti svom radu i hobijima nakon nacionalnih izbora koji se očekuju naredne godine.

Liderica Demokratske stranke Eli Šlajn (Elly Schlein) izjavila je za televiziju La7 (La7) da su oni koji su podnijeli ostavke laki žrtveni jarci poraza koji u potpunosti pripada Đorđiji Meloni.

Karlo Kalenda (Carlo Calenda), lider centrističke stranke Acione (Azione), rekao je da su ostavke bile nužne, primjerene i zakašnjele.

Senatorica Rafaela Paita (Raffaella Paita) iz centrističke stranke Italija Viva (Italia Viva) nazvala je ostavke političkim zemljotresom u vladi i pozvala Meloni da se objasni u parlamentu.