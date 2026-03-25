Uhapšen osumnjičeni za "dizanje u vazduh" glisera

Uhapšen je osumnjičeni za "dizanje u vazduh" glisera u Srpcu, potvrđeno je za ATV.

Kako nam je rečeno, u toku su pretresi.

Podsjećamo, u Srpcu je u noći između subote i nedjelje (21. i 22. mart) došlo do eksplozije u kojoj je oštećen gliser.

Hronika Eksplozija u Srpcu: Gliser "dignut u vazduh", policija traga za počiniocima

Kako smo pisali, gliser je "dignut u vazduh", pomoću eksploziva i sporogorećeg štapina.

"Policijski službenici Policijske uprave Gradiška preduzimaju mjere i radnje u cilju rasvjetljavanja krivičnog djela „Izazivanje opšte opasnosti“.Nepoznato lice ili više njih se sumnjiče da su u mjestu Srbac, u toku noći 21/22.03.2026. godine, na plovnom objektu - brodici vlasništvo oštećenog lica iz Laktaša, postavili eksplozivnu napravu čijim aktiviranjem je nastupilo oštećenje kao i materijalna šteta na istom", navedeno je PU Gradiška

Sve mjere i radnje preduzimaju se pod nadzorom Okružnog javnog tužilaštva Banja Luka.