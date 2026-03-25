Hapšenje u Banjaluci: Alkohol, nepropisno parkiranje i povrijeđen policajac

ATV

25.03.2026

10:55

Хапшење у Бањалуци: Алкохол, непрописно паркирање и повријеђен полицајац

Policija u Banjaluci je uhapsila D.R. i M.Ć. iz ovog grada, koji su osumnjičeni da su nakon nepropisnog parkiranja ometali policijske službenike, ignorisali njihova naređenja te se opirali hapšenju.

Tom prilikom je jedan policajac povrijeđen.

„Prilikom obavljanja redovnih poslova i zadataka, policijski službenici su sinoć oko 20 časova u Banjaluci uočili dva nepropisno parkirana vozila. Prilikom evidentiranja prekršaja, vlasnici navedenih vozila su ometali policijske službenike u obavljanju službene radnje, oglušili se o zakonito izdata naređenja, te pružali aktivan otpor prilikom lišenja slobode, kojom prilikom je jedan policijski službenik zadobio tjelesne povrede“, rečeno je PU Banjaluka.

Kako navode, ispitivanjem na prisustvo alkohola kod D.R. utvrđeno je 0,67 g/kg alkohola u organizmu, dok je kod M.Ć. izmjereno 0,49 g/kg.

„O svemu navedenom obaviješten je dežurni sudija Osnovnog suda u Banjaluci – Odjeljenje za prekršaje, a navedena lica biće sankcionisana i zbog prekršaja iz člana 73. stav 1. Zakona o osnovama bezbjednosti saobraćaja na putevima u BiH", navode iz policije.

Banjaluka

nepropisno parkiranje

hapšenje

povrijeđen policajac

Pročitajte više

Lisice zatvor pritvor

Hronika

Uhapšeno 16 osoba: Krali skupocjene automobile po EU pa ih prodavali u Srbiji

22 h

0
Бањалучани ухапшени због дроге

Hronika

Tužilaštvo objavilo detalje hapšenja Nemanje Miljkovića i zatražilo pritvor

23 h

0
Ухапшени Немања Миљковић и његов суграђанин Б.К. спроведени у Тужилаштво

Hronika

Pogledajte sprovođenje Nemanje Miljkovića: Uhapšen u akciji MUP-a Srpske

1 d

0
Lisice zatvor pritvor

Hronika

Uhapšen direktor rudnika Banovići, pronađena hrpa novca

1 d

0

Više iz rubrike

Kakva hrabrost, kakav heroj! Snimak žene iz Mostara koja se bori sa pljačkašem

Opet pucnjava u BiH: Napadač se nije dobro proveo

Djevojka (19) brutalno pretučena i opljačkana nasred ulice

Potresna ispovijest majke ubijenog Ivana Vijoglavina

