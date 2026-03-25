Hapšenje u Banjaluci: Alkohol, nepropisno parkiranje i povrijeđen policajac

Autor:ATV
25.03.2026
10:55
Komentari:0
Policija u Banjaluci je uhapsila D.R. i M.Ć. iz ovog grada, koji su osumnjičeni da su nakon nepropisnog parkiranja ometali policijske službenike, ignorisali njihova naređenja te se opirali hapšenju.
Tom prilikom je jedan policajac povrijeđen.
„Prilikom obavljanja redovnih poslova i zadataka, policijski službenici su sinoć oko 20 časova u Banjaluci uočili dva nepropisno parkirana vozila. Prilikom evidentiranja prekršaja, vlasnici navedenih vozila su ometali policijske službenike u obavljanju službene radnje, oglušili se o zakonito izdata naređenja, te pružali aktivan otpor prilikom lišenja slobode, kojom prilikom je jedan policijski službenik zadobio tjelesne povrede“, rečeno je PU Banjaluka.
Kako navode, ispitivanjem na prisustvo alkohola kod D.R. utvrđeno je 0,67 g/kg alkohola u organizmu, dok je kod M.Ć. izmjereno 0,49 g/kg.
„O svemu navedenom obaviješten je dežurni sudija Osnovnog suda u Banjaluci – Odjeljenje za prekršaje, a navedena lica biće sankcionisana i zbog prekršaja iz člana 73. stav 1. Zakona o osnovama bezbjednosti saobraćaja na putevima u BiH", navode iz policije.
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Trenutno na programu