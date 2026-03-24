Potresna ispovijest majke ubijenog Ivana Vijoglavina

Majka ubijenog Ivana Vijoglavina, slomljena bolom i brojnim neodgovorenim pitanjima, ispričala je za Telegraf.rs detalje jezivog zločina za koji su osumnjičeni otac i sin u čijoj je kafani on posljednji put viđen. Ono što joj je predočeno tokom istrage, kako tvdi, daleko je od jednostavne priče.

- Ne znam šta da vam kažem, a da nije već rečeno... Rekli su nam da je na tijelu imao tri ubodne rane i da mu je presječen grkljan. Oružje su, navodno, bacili, a prema nalazima obdukcije, nije u pitanju bio nož, već nešto poput bodeža - kaže za Telegraf.rs Lila, majka ubijenog mladića, čiji glas odaje tugu i nevjericu.

Prema njenim riječima, detalji sa uviđaja dodatno produbljuju sumnju da se u noći zločina dogodilo mnogo više nego što je do sada poznato.

- Inspektori su mi rekli da je, kada su radili uviđaj, po cijeloj kafani bilo krvi. Čak sam čula i da se priča da su tijelo mog sina mjesecima držali u zamrzivaču - navodi ona, dodajući da n ezna koliko su te informacije tačne, ali da ih ne može ignorisati.

Govoreći o osumnjičenima za ovo jezivo ubistvo, ocu Mihalu L. (64) i njegovom sinu Mihalu L. (38), Lila ističe da ne vjeruje u verziju prema kojoj je jedan čovjek mogao da počini ovakav zločin.

- Starom je prije nekoliko godina umrla žena i od tada je, koliko znam, počeo da pije. Stalno je bio alkoholisan. Mršav, gotovo kao čačkalica, dok je moj Ivan bio visok, snažan i u treningu. Ne vjerujem da ga je stari ubio. To je laž - tvrdi ona.

Posebno je, kaže, uznemirava to što je čula od ljudi iz mjesta, a što se odnosi na navodno uklanjanje tragova nakon zločina.

- Mještani pričaju da su ih vidjeli kako iznose zamrzivač iz kuće i da sumnjaju da je tijelo mog sina bilo u njemu. Ja to nisam vidjela i ne mogu da tvrdim da je istina, ali znam jedno - da su te noći bacili tijelo mog sina u Tisu, od njega ne bi ostalo ništa. Životinje bi ga pojele poslije toliko mjeseci, ali na tijelu su bile samo povrede koje su mu nanijeli - govori nesrećna majka za Telegraf.rs.

Njena ispovijest, isprepletena bolom, sumnjama i pokušajem da razumije šta se tačno dogodilo njenom sinu otvara brojna pitanja ne koja će istraga i sam sudski proces, pružiti odgovore.

- Oni su mog sina izbušili i prerezan mu je grkljan. Preklali su ga. Nadam se da će pravda biti zadovoljena i da će zbog ovoga dobiti doživotnu kaznu. I dalje ne mogu da povjerujem šta se dogodilo, sina sam pokopala, dobila nalaze obdukcije, a sada se nadam pravdi - navodi neutješna majka.

Mještani tvrde da otac pokriva sina

Po priči mještana, Mihal L. i njegov sin Mihal L. godinama drže kafanu "Duga" u selu Aradac, a kako kažu, sin je bio problematičan momak, sklon problemima.

- Mihal, ali ga zovu Mića. Strašno je to što se desilo, prava katastrofa. On drži tu kafanu i ima baš lijepu baštu, svi idu kod njega ljeti. Uvijek je bilo prijatno, bez ikakvih problema... Čak mu je i žena bila divna, ali je umrla prije dvije godine. Evo naježio sam se, ni na pamet mi ne pada da on to može tako - rekao je jedan od mještana.

Prema riječima drugog mještanina, nešto se to veče dogodilo između njih, ali je sva njihova sumnja uperena upravo na samog Mićinog sina.

- Tu se nešto desilo jer on je bio problem. Vjerovatno se tu nešto desilo između njih. Možda je otac preuzeo krivicu sina, jer Mića nije bio problematičan, a njegov sin jeste. Niko u selu ne bi rekao za Miću da je to uradio - navodi ovaj mještanin.

Selom kruže različite teorije o tome šta je moglo da se dogodi kobne večeri, dok zvaničnih informacija o tome na koji način je izvršeno ubistvo nema. Ono što je poznato je da se otac sumnjiči za ubistvo sugrađanina, a sin za pomaganje.

Kafana u kojoj se, kako se sumnja, dogodilo jezivo ubistvo Ivana, zaključana je i napuštena, a mještani prolazeći pored u nevjerici odmahuju glavom.

- Nakon što sam čula šta se dogodilo nisam mogla da spavam. Cijeli Aradac je u šoku. Ovako nešto se kod nas nije dogodilo nikada... Poznavala sam Ivana, a Mihal je godinu dana mlađi od mene. Ne mogu da vjerujem u to što sam čula - ispričala je vidno potresena mještanka.

Kobna noć u kafani

Podsjetimo, Ivan Vijoglavin se 3. januara 2026. godine nalazio u ugostiteljskom objektu u Aradcu sa četvoricom prijatelja. Prema svjedočenju njegove majke, prijatelji su lokal napustili ranije, dok je Ivan ostao sam sa vlasnikom kafane.

Prema informacijama iz istrage, sumnja se da je osumnjičeni, iz za sada nepoznatog razloga, nakon kraće verbalne rasprave, potegao oružje i Ivanu zadao tri ubodne rane.

- Jedan udarac u predelu grudnog koša i dva u predjelu lijeve nadlaktice bili su kobni. Ivan Vijoglavin je iskrvario i preminuo na licu mjesta - naveo je izvor blizak istrazi.

Ubrzo nakon toga je, kako se sumnja, Mihal L. pozvao sina kako bi mu pomogao da uklone tijelo i sakriju dokaze. Oni su, kako se sumnja, tijelo Ivana Vijoglavina umotali u ćebe, ubacili u automobil i odvezli se do rijeke Tise.

Tamo su, kako se sumnja, njegovo tijelo, zajedno sa njegovim mobilnim telefonom i oružjem koje je navodno korišćeno, bacili u rjieku, a zatim se vratili nazad u kafanu kako bi očistili krv i sakrili tragove jezivog ubistva.

Tri mjeseca kasnije, tačnije 12. marta, i desetak kilometara dalje isplivalo je telo za koje je kasnije utvrđeno da je u pitanju Ivan Vijoglavin, dok su osumnjičeni za njegovo ubistvo otac i sin, vlasnici kafane.