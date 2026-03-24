U slučaju ubistva Davida Dragičevića saslušano više od 200 svjedoka

U istrazi ubistva Davida Dragičevića iz Banjaluke saslušano je više od 200 svjedoka, naređeno više od 10 vještačenja i pribavljen je veliki broj informacija i dokaza koji, za sada, ne ispunjavaju standard osnovane sumnje da bi se mogla podići i potvrditi optužnica.

To se navodi u odgovoru koji je Tužilaštvo BiH dostavilo ATV-u istovremeno odbijajući da odgovori da li je, osam godina od pronalaska Davidovog tijela, bilo ko saslušan u svojstvu osumnjičenog.

Odbijen pristup informacijama

”Tužilaštvo BiH preduzima sve istražne radnje u cilju pribavljanja dokaza o počiniocu / počiniocima krivičnog djela kao i o okolnostima počinjenog krivičnog djela. Tužilaštvo u kontinuitetu, bez prekida, radi na predmetnoj istrazi, preduzima istražne radnje, a trenutno su određeni, privremeno oduzeti predmeti, u fazi vještačenja”, navodi se u djelimičnom odgovoru.

Naime, tužilaštvo je donijelo rješenje kojim je ATV-u odbijen pristup informacijama/odgovorima koji se tiču istrage drugih krivičnih djela koja su proizašla iz predmeta Davidovog ubistva, kao što su radnje protiv službene dužnosti, neprijavljivanje krivičnog djela, pomoć počiniocu i drugo.

U rješenju se navodi da se radi o informacijama koje podliježu ograničenju pristupa, te da bi njihovo objavljivanje moglo ugroziti interese istrage i neometano prikupljanje informacija i dokaza.

Brojne kontroverze

David Dragičević nestao je u noći između 17. i 18. marta 2018. godine. Tijelo je pronađeno 24. marta na ušću Crkvene u Vrbas kod tvrđave Kastel. Za osam godina istragom su se bavila tri tužilaštva, četiri policijske uprave, desetine vještaka, policijskih istražilaca, pa i Narodna skupština Republike Srpske, ali slučaj do danas nije rasvijetljen.

Od starta, predmet su pratile brojne kontroverze i nejasnoće. Policija je saopštila da se radi o ”zadesnoj smrti” bez elemenata krivičnog djela, da bi tri mjeseca kasnije OJT Banjaluka donijelo naredbu o sprovođenju istrage ubistva protiv nepoznatih počinilaca. U naredbi, tužilaštvo navodi da se radi o "najmanje dva, a najverovatnije i tri” nepoznata počinioca.

Traljava istraga, nedokazani navodi policije i ocrnjivanje žrtve izazvali su masovne, višemjesečne proteste građana predvođene Davidovim roditeljima Davorom Dragičevićem i Suzanom Radanović, koji su od starta tvrdili da je njihov sin ubijen.

Nestanak dokaza i oslobađanje krim tehničara

Roditelji, kao i članovi grupe ”Pravda za Davida” u to vrijeme su često bili na meti hapšenja. Policija je protiv njih pokrenula na stotine prekršajnih postupaka, ispostaviće se neopravdano, jer su pred sudom svi okončani u korist grupe.

Tokom istrage ubistva, otkriveno je da su iz dokazne građe nestale bokserice koje su skinute s Davidovog tijela. Zbog toga je vođen sudski postupak protiv kriminalističkih tehničara PU Banjaluka Mikice Marijanca i Zorana Bošnjaka.

U dva navrata su nepravosnažno oslobođeni optužbe, koja je u međuvremenu odbijena zbog zastare. Ujedno, to je jedina optužnica koja se izrodila iz slučaja Dragičević.

Zbog navoda da su umiješani u ubistvo Davida Republičko javno tužilaštvo Republike Srpske istraživalo je nekadašnjeg načelnika Uprave za organizovani i teški kriminalitet MUP-a RS Darka Ilića, glavnog inspektora Uprave Dubravka Kremenovića, te druge pripadnike MUP-a. Sve je okončano naredbom o obustavi istrage uz zaključak da nema osnova sumnje da su počinili krivično djelo teško ubistvo.

I Ustavni sud imao dosta posla

Pod istragom se našao i specijalista sudske medicine dr Željko Karan zbog navodnog nesavjesnog rada. Istraga je obustavljena uz ocjenu da Karan nije počinio krivično djelo. Inženjer elektrotehnike A.K. je pritvaran pod sumnjom da je pomagao "počiniocima poslije izvršenog krivičnog djela" brisanjem dijelova snimaka s nadzornih kamera iz ulice Velibora Janjetovića Janje. Optužnica nikad nije podignuta.

Dosta posla imao je i Ustavni sud BiH je utvrdio da su Davidovim roditeljima povrijeđena ljudska prava i osnovne slobode garantovane ustavom i Evropskom konvencijom za zaštitu ljudskih prava i sloboda. Zbog neefikasne istrage utvrđena je i povreda prava na život.

Tužilaštvo BiH istragu je preuzelo 2021. godine. Po njihovom nalogu pretresana je kuća Đorđa Rađena, izuzimani DNK tragovi, saslušavani radnici Zavoda za sudsku medicinu Republike Srpske, ali su rezultati izostali.