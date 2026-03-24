Izvoz jaja povećan za 84 odsto

24.03.2026
18:29
Vrijednost izvoza jaja iz BiH u prošloj godini iznosila je 17.791.031 KM, što je više za 84 odsto u odnosu na prethodnu godinu, dok je vrijednost uvoza iznosila 12.403.187 KM i povećana je 36,87 odsto u odnosu na 2024. godinu.
Pokrivenost uvoza izvozom u prošloj godini iznosila je 143 odsto, što potvrđuje rastući izvozni potencijal zemlje u ovom segmentu, navodi se u analizi Spoljnotrgovinske komore BiH.
Republika Srpska
Minić najavio pomoć za građane i set zakona za povećanje plata
Glavna izvozna tržišta u 2025. godini bila su Srbija, Italija, Crna Gora, Austrija i Hrvatska, dok su među top pet uvoznih tržišta bile Srbija, Ukrajina, Njemačka, Austrija i Hrvatska.
Analiza tržišta izvoza pokazuje manje oscilacije među vodećim zemljama - blagi rast zabilježen je za Srbiju, Crnu Goru i Hrvatsku, dok je Italija zabilježila blagi pad, a umjesto Mađarske u top pet se plasirala Austrija.
BiH
BiH poslala protestnu notu Hrvatskoj zbog Stanivukovića
Iz Komore zaključuju da bi dobijanje dozvole za izvoz na tržište ostalih zemalja EU doprinijelo daljem povećanju proizvodnje i izvoza, uz dodatno jačanje pozicije BiH na regionalnom i međunarodnom tržištu.
