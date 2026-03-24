Izvoz jaja povećan za 84 odsto

ATV

24.03.2026

18:29

Извоз јаја повећан за 84 одсто
Vrijednost izvoza jaja iz BiH u prošloj godini iznosila je 17.791.031 KM, što je više za 84 odsto u odnosu na prethodnu godinu, dok je vrijednost uvoza iznosila 12.403.187 KM i povećana je 36,87 odsto u odnosu na 2024. godinu.

Pokrivenost uvoza izvozom u prošloj godini iznosila je 143 odsto, što potvrđuje rastući izvozni potencijal zemlje u ovom segmentu, navodi se u analizi Spoljnotrgovinske komore BiH.

Minić najavio pomoć za građane i set zakona za povećanje plata

Glavna izvozna tržišta u 2025. godini bila su Srbija, Italija, Crna Gora, Austrija i Hrvatska, dok su među top pet uvoznih tržišta bile Srbija, Ukrajina, Njemačka, Austrija i Hrvatska.

Analiza tržišta izvoza pokazuje manje oscilacije među vodećim zemljama - blagi rast zabilježen je za Srbiju, Crnu Goru i Hrvatsku, dok je Italija zabilježila blagi pad, a umjesto Mađarske u top pet se plasirala Austrija.

BiH poslala protestnu notu Hrvatskoj zbog Stanivukovića

Iz Komore zaključuju da bi dobijanje dozvole za izvoz na tržište ostalih zemalja EU doprinijelo daljem povećanju proizvodnje i izvoza, uz dodatno jačanje pozicije BiH na regionalnom i međunarodnom tržištu.

Pročitajte više

Ако примјетите ову промјену на пилећем месу, одмах га баците у смеће

Zdravlje

Ako primjetite ovu promjenu na pilećem mesu, odmah ga bacite u smeće

47 min

0
Нејт Колинс пуни канистер горивом за свој алат за уређење пејзажа у понедјељак, 9. марта 2026. године, у Арлингтону, Тексас.

Region

Energetski šok: U Sloveniji kritično, građani Austrije bijesni, nestašica u Hrvatskoj

56 min

0
Вапај мјештана два бањалучка насеља: Живот нам је немогућ

Banja Luka

Vapaj mještana dva banjalučka naselja: Život nam je nemoguć

1 h

0
Покренута апликација: Ево како ће возачи бити упозорени на опасност

Auto-moto

Pokrenuta aplikacija: Evo kako će vozači biti upozoreni na opasnost

1 h

0

Više iz rubrike

Колико новац треба држати на текућем рачуну: Стручњаци упозоравају на једно

Ekonomija

Koliko novac treba držati na tekućem računu: Stručnjaci upozoravaju na jedno

2 h

0
Мушкарац сипа гриво у аутомобил.

Ekonomija

Cijene goriva naglo porasle širom Evrope

3 h

0
Инвестирали у злато, па за неколико дана изгубили сву зараду

Ekonomija

Investirali u zlato, pa za nekoliko dana izgubili svu zaradu

5 h

0
Велики обрт у ЕУ: ЕК неће предложити одбацивање руске нафте

Ekonomija

Veliki obrt u EU: EK neće predložiti odbacivanje ruske nafte

5 h

0

Centralne vijesti, 24.03.2026.

U slučaju ubistva Davida Dragičevića saslušano više od 200 svjedoka

Predsjednik Planinarskog društva podlegao povredama: U saobraćajnoj nesreći zadobio teške povrede

Igrač banjalučkog Borca Andrija Pećanac se probudio iz kome

