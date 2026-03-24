Pokrenuta aplikacija: Evo kako će vozači biti upozoreni na opasnost

ATV

24.03.2026

17:56

Покренута апликација: Ево како ће возачи бити упозорени на опасност
Foto: Pexels

Belgijski programer omogućava učesnicima u saobraćaju da putem registarskih oznaka upozore druge vozače na opasno ponašanje, uz filtriranje poruka pomoću vještačke inteligencije.

Emanuel Lemal je, prema navodima Flamanske radio-televizije (VRT) pokrenuo aplikaciju "Plejtvejv" s ciljem smanjenja tenzije i agresije u saobraćaju, omogućavajući korisnicima da jedni drugima šalju konstruktivne poruke o ponašanju u saobraćaju.

Kako navodi, saobraćaj u Briselu često izaziva frustracije zbog nepoštovanja pravila, poput neuključivanja žmigavca, nepažljivog otvaranja vrata vozila ili neustupanja prvenstva pješacima, stoga Lemal kaže da je bolje poslati poruku "nego pokazati srednji prst u vožnji", prenosi Tan‌jug.

Aplikacija automatski preoblikuje uvredljive ili impulsivne poruke u pristojniji i konstruktivan ton uz pomoć AI filtera, s ciljem podsticanja kulture komunikacije među učesnicima u saobraćaju.

"Zamalo me nisi izbacio sa puta otvaranjem vrata, da li ikada gledaš u retrovizor?!", automatski postaje "zdravo, otvaranjem vrata zamalo me nisi srušio sa bicikla. Provjera retrovizora prije otvaranja vrata može da spriječi nezgode. Molim te da zapamtiš to".

Korisnici putem aplikacije mogu i da prijave tehničke probleme na vozilu, poput neispravnog svjetla, stupe u kontakt u slučaju štete ili čak upute pohvalu za korektno ponašanje u saobraćaju.

Registracija zahtijeva unos mejl adrese, ali ona nije povezana sa registarskim oznakama, čime se, kako ističe, obezbjeđuje anonimnost korisnika. Poruke upućene registarskim oznakama čiji vlasnici još ne koriste aplikaciju ostaju sačuvane i biće dostavljene ukoliko se ti korisnici kasnije registruju.

Aplikacija je besplatna i dostupna na holandskom, francuskom i engleskom jeziku. Lemal navodi da projekat nema komercijalnu svrhu, dodajući da je ideju razvijao godinama, a da ju je realizovao nakon povrede na skijanju, kada je imao više vremena.

