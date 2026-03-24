Logo
Large banner

Šta ako vas neko udari na parkingu i kako naplatiti štetu

Autor:

ATV

24.03.2026

15:52

Komentari:

0
Паркинг Бањалука
Foto: ATV

Krenuli ste do auta i na parkingu vidite prizor koji u sekundi može da pokvari dan - ogrebotinu, udubljenje, štetu na vozilu.

Ni ostavljene ceduljice, broja telefona, drugim riječima počinilac je pobjegao sa lica nezgode. Ovo nije rijedak slučaj, kako građani Banjaluke kažu, oni i njihovi članovi porodice, prijatelji, svi su doživjeli makar jednom ovu neželjenu situaciju.

Prva adresa kome se oštećeni treba javiti je policija - policijski službenici izlaze na lice mjesta i vrše uviđaj, slikaju vozilo i u svoju zabilješku evidentiraju sve neophodne dokaze vezane za nezgodu.

Upravo zbog same procedure i jednostavnijeg utvrđivanja počinioca, neophodno je da auto ostane na mjestu gdje se sam događaj i desio.

Nakon toga, nadležni vraćaju kamere, ispituju svjedoke, kako bi se utvrdilo ko je odgovoran. Lice koje je pobjeglo nakon što je napravilo štetu na autu, može dobiti kaznu od 50 do 250 KM, kao i dva kaznena boda.

Ko nadoknađuje štetu?

Osiguravajuća društva igraju veliku ulogu u naknadi štete. Objašnjavaju, može da se isplati u roku od 15 do mjesec i po dana.

Čak i ukoliko se ne utvrdi ko je osoba koja je prouzrokovala oštećenje na autu, oštećeni može da kontaktira Zaštitni fond Republike Srpske.

I nakon vraćanja kamera, detaljne istrage, slušanja svjedoka, kada se konačno utvrdi ko je odgovoran za nezgodu, nerijetko se desi i da druga strana ne želi da isplati pun novčani iznos. Tada nastupaju advokati i tužbe.

Šta ako počinilac pobjegne?

Kamere, svjedoci zasigurno pomažu u samoj istrazi, a danas skoro da ne postoji objekat, zgrada koja nije pod njihovim budnim okom.

Jedan trenutak može napraviti štetu, ali odluka da se pobjegne - pravi još veću.

I dok neki vozači biraju da nestanu bez traga, iz policije poručuju - odgovornost nije izbor nego obaveza.

Kako da naplatite štetu, koje su vaše mogućnosti i kakve su posljedice za počinioca pogledajte u video prilogu u nastavku.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Parking

šteta

odšteta

Banjaluka

Komentari (0)
Large banner

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner