Da li je sada pravi trenutak da kupite automobil

Autor:

ATV

20.03.2026

21:06

Komentari:

0
Да ли је сада прави тренутак да купите аутомобил

Urednik sajta „Polovni automobili“ Petar Veličković rekao je za RTS da kratkoročno vjerovatno neće doći do velikih promjena na tržištu automobila, ali je nezahvalno davati dugoročnu prognozu zbog naftne krize. Manje od jednog procenta ukupnog tržišta kod nas su električna vozila, napominje Veličković. Automehaničari upozoravaju na šta treba obratiti pažnju prilikom kupovine „polovnjaka“.

Više od 80 odsto automobila na ulicama Srbije su polovni automobili, a jedva 20 odsto su novi.

Urednik sajta „Polovni automobili“ Petar Veličković rekao je, gostujući u Beogradskoj hronici, da je tržište automobila u Evropi tokom prethodne godine bilo stabilno, bez većih cjenovnih oscilacija.

„Kratkoročno ne djeluje da će doći do većih promjena, ali situacija na Bliskom istoku i kretanje cijena nafte mogu da utiču na transport i gorivo, što se posredno odražava i na tržište automobila“, ističe Veličković.

Sajam luksuznih automobila u Beogradu

Podsjeća da je tokom pandemije došlo do rasta cijena „polovnjaka“, jer je zbog nedostatka komponenti opala prodaja novih vozila.

Ukoliko bi došlo do pada tražnje usljed globalne nestabilnosti, cijene bi mogle da počnu da padaju, ali u slučaju rasta troškova goriva moguća je i suprotna situacija.

Električni automobili – brzo gube vrijednost, sporo osvajaju tržište

Električni automobili u Evropi bilježe brz pad vrijednosti, prije svega zbog ubrzanog tehnološkog razvoja, objasnio je Veličković.

„Novi modeli imaju veći domet i bolje sisteme, pa stariji brzo gube cijenu. Ipak, taj trend se sporo preliva na Srbiju“, kaže Veličković.

Prema njegovim riječima, električni automobili čine tek oko jedan odsto tržišta u Srbiji, što ukazuje da kupci još nisu spremni za masovniji prelazak na ovu tehnologiju.

Šta može da se kupi za 5.000 evra

U najtraženijem cjenovnom rangu dominiraju automobili stari od 10 do 15 godina, često sa većom kilometražom.

Ipak, ponuda je široka – na tržištu se nalazi desetine hiljada vozila, među kojima ima i dobro očuvanih primjeraka.

Najčešći izbor su provjereni modeli poput „golfa 5“, „opel astre“, tipa „ha“ i „forda fokusa“, koji su dugo prisutni na tržištu i poznati po pristupačnom održavanju.

Stariji automobil više klase ili noviji osnovni model

Govoreći o dilemi kupaca, Veličković ističe da je teško dati jednoznačan odgovor, ali daje prednost novijim, jednostavnijim vozilima.

„Kod starijih automobila više klase postoji veći rizik od skupih kvarova, dok su noviji modeli sa jednostavnijom opremom često sigurniji izbor“, navodi Veličković.

Savjeti automehaničara pri kupovini „polovnjaka“

Automehaničari upozoravaju da je najveća greška kupovina „polovnjaka“ bez stručne provjere:

Obavezno provjerite dokumentaciju – broj šasije i motora moraju da se poklapaju

Vozila u Srbiji često imaju vraćenu kilometražu. Obratite pažnju na volan, sjedišta, papučice i dugmiće – oni otkrivaju pravo stanje

Provjerite trap, koroziju, stanje guma i da li ima curenja na motoru. Ako ne dovedete majstora, kasniji troškovi mogu biti veoma visoki

Gdje je najsigurnije kupovati „polovnjake“

Prema riječima Veličkovića, na tržištu postoji dovoljan broj profesionalnih prodavaca koji nude provjerena vozila i garancije.

S druge strane, kupovina od fizičkih lica nosi veći rizik, pa je neophodno pridržavati se svih osnovnih pravila provjere.

Kao jedan od ključnih faktora izdvaja se transparentnost i kompletna servisna istorija, dokumetacija za vozila.

Šta se traži od 5.000 do 8.000 evra

U ovom cjenovnom rangu kupci najčešće biraju modele evropskih proizvođača, prije svega njemačkih.

Traženi su i „golf 6“, „škoda oktavija“, ali i „nisan kaškai“ i „kija sportidž“.

Veličković zaključuje da je tržište trenutno stabilno.

„Ako vam je automobil potreban, nema razloga za odlaganje. Ne postoje naznake naglih promjena u kratkom roku“, ocjenjuje Veličković.

Šta kažu građani

Prema anketama, građani smatraju da je pri kupovini najvažnije provjeriti mehaničko stanje vozila i kilometražu.

(RTS)

