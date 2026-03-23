Na puteve u dijelu BiH stižu nove moćne kamere

Vlada Kantona Sarajevo usvojila je zaključke kojima se odobrava nastavak projekta instaliranja analitičkih kamera za prepoznavanje i akviziciju registarskih oznaka, tzv. SPARTA.

Projekat podrazumijeva i proširenje radarskih sistema radarima nove generacije na dodatnim lokacijama u Kantonu Sarajevo.

BiH Rastu plate: Dom naroda podržao izmjene Zakona

Za ove projekte urađeni su elaborati koji potvrđuju opravdanost projekata s ciljem povećanja bezbjednosti učesnika u saobraćaju, kao i efikasnijeg, ekonomičnijeg i unaprijeđenog djelovanja policijskih službenika.

U toku 2025. godine u Kantonu Sarajevo su na dodatne 44 lokacije instalirane analitičke kamere za prepoznavanje i akviziciju registarskih oznaka koje mogu identifikovati ukradena vozila, a značajne su i za rasvjetljavanje svih vrsta krivičnih djela.

Projekat počeo 2017 godine

Ovaj projekat je počeo još 2017. godine kada su postavljene prve dvije ANPR kamere, dok je danas u Kantonu Sarajevo ukupno 101 ANPR kamera.

Scena Trudna kćerka popularnog pjevača

Fotografije zabilježene ovim kamerama su u visokoj rezoluciji, kako dnevne, tako i noćne i snimaju veoma jasne slike vozila i vozača koji je počinio prekršaj.

"Prije uvođenja ANPR kamera broj ukradenih vozila u Kantonu Sarajevo kretao se oko 600 na godišnjem nivou, dok je danas taj broj smanjen za više od 90%. Ogroman je njihov doprinos i u rješavanju drugih krivičnih djela zabilježenih kamerama u različitim dijelovima grada i zato nam je cilj postaviti ih na što više lokacija,“ pojasnio je ministar Admir Katica.

Zanimljivosti Zadatak izluđuje hiljade ljudi: Netačni odgovori se nižu

Govoreći o drugom projektu, proširenju radarskih sistema, podsjetio je da je još 2024. godine odlučeno da se radarima ‘pokrije’ glavna gradska saobraćajnica.

Za dvije godine oduzeto 450 vozila

"Radarske kontrole i oduzimanje vozila od višestrukih prekršilaca su mjere koje su se do sada pokazale među najefikasnijim u borbi protiv saobraćajne delinkvencije. Još 2024. godine, odlučeno je da se izvrši postavljanje radara duž glavne gradske saobraćajnice, na potezu od Ilidže do Baščaršije i u suprotnom smjeru. Zbog poteškoća u sprovođenju postupaka javnih nabavki, ovaj projekat nije se uspio realizovati, te će se ponovo pokrenuti u 2026.godini,“ pojasnio je Katica.

Zdravlje Hrana koja je za organizam štetnija od pušenja: Izbjegavajte je u širokom luku

Dodao je da je policija od sredine 2023. do kraja 2025. godine od višestrukih prekršilaca oduzela više od 450 vozila.

Vlada Kantona Sarajevo je za implementaciju i realizaciju ovih projekta zadužila Upravu policije Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo, koja će nabavke izvršiti u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama.