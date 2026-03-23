Na puteve u dijelu BiH stižu nove moćne kamere

Autor:ATV
23.03.2026
16:12
Komentari:0
Vlada Kantona Sarajevo usvojila je zaključke kojima se odobrava nastavak projekta instaliranja analitičkih kamera za prepoznavanje i akviziciju registarskih oznaka, tzv. SPARTA.
Projekat podrazumijeva i proširenje radarskih sistema radarima nove generacije na dodatnim lokacijama u Kantonu Sarajevo.
BiH
Rastu plate: Dom naroda podržao izmjene Zakona
Za ove projekte urađeni su elaborati koji potvrđuju opravdanost projekata s ciljem povećanja bezbjednosti učesnika u saobraćaju, kao i efikasnijeg, ekonomičnijeg i unaprijeđenog djelovanja policijskih službenika.
U toku 2025. godine u Kantonu Sarajevo su na dodatne 44 lokacije instalirane analitičke kamere za prepoznavanje i akviziciju registarskih oznaka koje mogu identifikovati ukradena vozila, a značajne su i za rasvjetljavanje svih vrsta krivičnih djela.
Ovaj projekat je počeo još 2017. godine kada su postavljene prve dvije ANPR kamere, dok je danas u Kantonu Sarajevo ukupno 101 ANPR kamera.
Scena
Trudna kćerka popularnog pjevača
Fotografije zabilježene ovim kamerama su u visokoj rezoluciji, kako dnevne, tako i noćne i snimaju veoma jasne slike vozila i vozača koji je počinio prekršaj.
"Prije uvođenja ANPR kamera broj ukradenih vozila u Kantonu Sarajevo kretao se oko 600 na godišnjem nivou, dok je danas taj broj smanjen za više od 90%. Ogroman je njihov doprinos i u rješavanju drugih krivičnih djela zabilježenih kamerama u različitim dijelovima grada i zato nam je cilj postaviti ih na što više lokacija,“ pojasnio je ministar Admir Katica.
Zanimljivosti
Zadatak izluđuje hiljade ljudi: Netačni odgovori se nižu
Govoreći o drugom projektu, proširenju radarskih sistema, podsjetio je da je još 2024. godine odlučeno da se radarima ‘pokrije’ glavna gradska saobraćajnica.
"Radarske kontrole i oduzimanje vozila od višestrukih prekršilaca su mjere koje su se do sada pokazale među najefikasnijim u borbi protiv saobraćajne delinkvencije. Još 2024. godine, odlučeno je da se izvrši postavljanje radara duž glavne gradske saobraćajnice, na potezu od Ilidže do Baščaršije i u suprotnom smjeru. Zbog poteškoća u sprovođenju postupaka javnih nabavki, ovaj projekat nije se uspio realizovati, te će se ponovo pokrenuti u 2026.godini,“ pojasnio je Katica.
Zdravlje
Hrana koja je za organizam štetnija od pušenja: Izbjegavajte je u širokom luku
Dodao je da je policija od sredine 2023. do kraja 2025. godine od višestrukih prekršilaca oduzela više od 450 vozila.
Vlada Kantona Sarajevo je za implementaciju i realizaciju ovih projekta zadužila Upravu policije Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo, koja će nabavke izvršiti u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama.
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Auto-moto
1 d0
Auto-moto
2 d0
Auto-moto
3 d0
Auto-moto
3 d0
Najnovije
Najčitanije
16
12
16
12
16
05
16
00
16
00
Trenutno na programu