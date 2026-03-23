Na puteve u dijelu BiH stižu nove moćne kamere

ATV

23.03.2026

16:12

Vlada Kantona Sarajevo usvojila je zaključke kojima se odobrava nastavak projekta instaliranja analitičkih kamera za prepoznavanje i akviziciju registarskih oznaka, tzv. SPARTA.

Projekat podrazumijeva i proširenje radarskih sistema radarima nove generacije na dodatnim lokacijama u Kantonu Sarajevo.

Rastu plate: Dom naroda podržao izmjene Zakona

Za ove projekte urađeni su elaborati koji potvrđuju opravdanost projekata s ciljem povećanja bezbjednosti učesnika u saobraćaju, kao i efikasnijeg, ekonomičnijeg i unaprijeđenog djelovanja policijskih službenika.

U toku 2025. godine u Kantonu Sarajevo su na dodatne 44 lokacije instalirane analitičke kamere za prepoznavanje i akviziciju registarskih oznaka koje mogu identifikovati ukradena vozila, a značajne su i za rasvjetljavanje svih vrsta krivičnih djela.

Projekat počeo 2017 godine

Ovaj projekat je počeo još 2017. godine kada su postavljene prve dvije ANPR kamere, dok je danas u Kantonu Sarajevo ukupno 101 ANPR kamera.

Ненад Кнежевић Кнез-02112025

Trudna kćerka popularnog pjevača

Fotografije zabilježene ovim kamerama su u visokoj rezoluciji, kako dnevne, tako i noćne i snimaju veoma jasne slike vozila i vozača koji je počinio prekršaj.

"Prije uvođenja ANPR kamera broj ukradenih vozila u Kantonu Sarajevo kretao se oko 600 na godišnjem nivou, dok je danas taj broj smanjen za više od 90%. Ogroman je njihov doprinos i u rješavanju drugih krivičnih djela zabilježenih kamerama u različitim dijelovima grada i zato nam je cilj postaviti ih na što više lokacija,“ pojasnio je ministar Admir Katica.

Задатак збунио многе

Zadatak izluđuje hiljade ljudi: Netačni odgovori se nižu

Govoreći o drugom projektu, proširenju radarskih sistema, podsjetio je da je još 2024. godine odlučeno da se radarima ‘pokrije’ glavna gradska saobraćajnica.

Za dvije godine oduzeto 450 vozila

"Radarske kontrole i oduzimanje vozila od višestrukih prekršilaca su mjere koje su se do sada pokazale među najefikasnijim u borbi protiv saobraćajne delinkvencije. Još 2024. godine, odlučeno je da se izvrši postavljanje radara duž glavne gradske saobraćajnice, na potezu od Ilidže do Baščaršije i u suprotnom smjeru. Zbog poteškoća u sprovođenju postupaka javnih nabavki, ovaj projekat nije se uspio realizovati, te će se ponovo pokrenuti u 2026.godini,“ pojasnio je Katica.

салама-260925

Hrana koja je za organizam štetnija od pušenja: Izbjegavajte je u širokom luku

Dodao je da je policija od sredine 2023. do kraja 2025. godine od višestrukih prekršilaca oduzela više od 450 vozila.

Vlada Kantona Sarajevo je za implementaciju i realizaciju ovih projekta zadužila Upravu policije Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo, koja će nabavke izvršiti u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama.

Одузети ауди

Ovo su najkvalitetniji automobili poslije pređenih 100.000 kilometara

Да ли је сада прави тренутак да купите аутомобил

Da li je sada pravi trenutak da kupite automobil

На Београдском сајму данас су отворени 57. Међународни салон аутомобила "DDOR BG Car Show 09" и 18. Међународни сајам мотоцикала, квадова, скутера и опреме Мотопешн (Мотопассион), на којим је представљено укупно више од 280 излагача.Слоган овогодишњег Међународног салона аутомобила је "Вожња која се не пропушта", а сајам је свечано отворио познати италијански аутомобилски и индустријски дизајнер Фабрицио Ђуђаро.

Sajam luksuznih automobila: Ove zvjerke sada su PRESTIŽ na cesti

Ђаво се крије у детаљима: Крај јефтиним половним аутима из Европе, БиХ би могла бити тешко погођена

Đavo se krije u detaljima: Kraj jeftinim polovnim autima iz Evrope, BiH bi mogla biti teško pogođena

Bolno obraćanje Vedrane Rudan: ''Dvije godine umirem, doktori su mi obećali brzu smrt''

Rastu plate: Dom naroda podržao izmjene Zakona

Zadatak izluđuje hiljade ljudi: Netačni odgovori se nižu

Trudna kćerka popularnog pjevača

