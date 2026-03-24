UIO prodaje sedam auta: Cijene kreću od 1.600 KM

Građani BiH imaju priliku da dođu do automobila za mali novac. Naime, Uprava za indirektno oporezivanje (UIO) objavila je licitaciju za sedam vozila.

Licitacija će biti održana krajem marta, po principu viđeno-kupljeno, a cijene se kreću već od 1.600 KM.

Najjeftiniji četvorotočkaš koji će se na licitaciji naći je Hjundai I 10 iz 2008. godine, a njegova početna cijena je svega 1.600 konvertibilnih maraka.

Najskuplji Micubiši

Osim toga, na dobošu i pet automobila Škode Fabije. Tri su 2010. godište i njihova cijena kreće od 4.500.

Dvije su četiri godine mlađe i jednoj je početna cijena 6.300, a drugoj 6.000 KM.

Najskuplji automobil na aukciji je Micubiši L200 iz 2017. godine sa početnom cijenom od 32.000 maraka.

Ko i kako ima pravo učešća?

Pravo učešća imaju sva pravna lica i punoljetna fizička lica, osim zaposlenih u UIO BiH.

Za učešće je neophodno uplatiti depozit u iznosu od 10 odsto od početne cijene vozila, najkasnije dan prije licitacije, na račun Centralne banke BiH.

Rok za dostavljanje pisanih ponuda je 31. mart do 10 časova, dok će javno otvaranje ponuda biti istog dana u 13 časova.

Ponude se dostavljaju u zatvorenoj koverti sa naznakom da se radi o ponudi za licitaciju, uz dokaz o uplati depozita.

Sve detalje o ovim automobilima možete pronaći na stranici UIO BiH na OVOM LINKU.