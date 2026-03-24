Ako primjetite ovu promjenu na pilećem mesu, odmah ga bacite u smeće

Samo jedan pogrešan potez u prodavnici dovoljan je da se u vašoj kuhinji nađe pokvarena piletina, koja od najbržeg porodičnog ručka začas postane ozbiljna prijetnja po zdravlje.

Iako je piletina na našim trpezama svetinja, upravo je kupujemo najviše mahinalno, ne razmišljajući previše dok pakovanje stavljamo u korpu. I tu se pravi kobna greška.

Živinsko meso propada brže od bilo kog drugog i ne prašta nepažnju, a ovaj propust se ne smije ignorisati dok ne bude prekasno.

Jasni signali koji otkrivaju da je pred vama pokvarena piletina

Iako pod prodajnim svjetlima sve može djelovati sjajno, prava istina o svježini krije se u detaljima koje većina ljudi previdi. Čak i ako rok trajanja na etiketi nije istekao, boja i tekstura mesa su vaša prva i najvažnija provjera.

Svježe parče piletine mora biti svijetloružičasto i čvrsto na dodir. Čim primjetite sivkaste ili, još gore, zelenkaste tonove, to nije bezazleno odstupanje – to je dokaz da je pred vama pokvarena piletina.

Meso koje djeluje previše blijedo ili „isprano“ već je duboko u procesu kvarenja. Još gori znak je sluzava i lepljiva površina – takvo meso se ne može „spasiti“ pranjem ili začinima, već ide pravo u kantu.

Miris je vaša posljednja linija odbrane. Svježa piletina gotovo da nema miris, pa čim osjetite bilo šta kiselkasto ili teško, znajte da je proces propadanja uveliko počeo i da takvo meso ne smije završiti u vašem loncu.

Greške koje pravimo prilikom kupovine

Većina nas gleda samo cijenu i datum na deklaraciji, ali to nije dovoljna garancija. Porijeklo mesa i način na koji je skladišteno igraju ključnu ulogu. Ako kupujete na mjeru, uvijek pitajte prodavca kada je meso stiglo – njihovo izbjegavanje odgovora je dovoljan signal da nešto nije u redu.

Rok trajanja kod piletine je kratak s razlogom.

Sve što vam djeluje kao da „može još malo“ najčešće je već prešlo granicu bezbjednosti. Ne dozvolite da vas niska cijena namami na rizik, jer pokvarena piletina u frižideru može kontaminirati i sve ostale namirnice.

Kako sačuvati bezjbednost hrane kod kuće

Čim piletinu unesete u kuću, prestaje svaka improvizacija. Meso ne smije da stoji na sobnoj temperaturi ni dok vi raspremate ostale kese. Odmah ga smjestite u najhladniji dio frižidera, odvojeno od druge hrane.

Ako ne planirate pripremu istog dana, najsigurnije je da meso odmah zamrznete. Takođe, obratite pažnju na daske za sječenje – plastika je mnogo sigurnija od drveta jer ne upija bakterije koje se kasnije teško ispiraju, prenosi Krstarica.

Na kraju dana, pravilo je jednostavno: ako vam piletina djeluje sumnjivo, vjerovatno i jeste neispravna. Bolje je baciti parče mesa nego provjeravati sopstveno zdravlje zbog par stotina dinara.