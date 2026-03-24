Nasilno upao u salu, htio da prekine operaciju djevojke

ATV

24.03.2026

17:37

Насилно упао у салу, хтио да прекине операцију дјевојке

Dvadesetsedmogodišnji muškarac izazvao je ozbiljan incident u jednoj klinici u ponedjeljak, kada je, prema navodima nadležnih, nasilno upao u operacionu salu i napao policiju koja je intervenisala.

Prema informacijama iz bolnice, osoblje je pozvalo hitne službe nakon što je muškarac ispoljio agresivno ponašanje prema medicinskim radnicima i prekinuo operciju svoje djevojke. Situacija je eskalirala u trenutku kada su policajci pokušali da ga udalje iz operacione sale, nakon čega je on jednog od njih udario pesnicom u lice.

Taksi

Zbog rasta cijena goriva poskupljuje taksi

Kako bi savladali napadača, policijski službenici su upotrijebili elektrošoker, oborili ga na zemlju i priveli.

Tokom intervencije povrijeđena su četiri policajca, koji su zadobili modrice, ogrebotine, jednu ranu od ugriza, kao i druge lakše povrede.

Osumnjičeni je priveden i protiv njega je pokrenuta istraga zbog napada na službeno lice i pružanja otpora prilikom hapšenja.

Аеродром Меминген

Drama na aerodromu zbog putnika koji je krenuo za Banjaluku

Nadležni organi nastavljaju rad na utvrđivanju svih okolnosti ovog incidenta, prenosi Telegraf.rs.

Иран фотографијом исмијао Доналда Трампа

Svijet

Iran fotografijom ismijao Donalda Trampa

1 h

0
Наставља се суђење Кецмановићима: Коста свједочи у поступку против његових родитеља

Hronika

Nastavlja se suđenje Kecmanovićima: Kosta svjedoči u postupku protiv njegovih roditelja

1 h

0
НАТО држава хитно подигла борбене авионе

Svijet

NATO država hitno podigla borbene avione

1 h

0
Појавио се УЗНЕМИРУЈУЋИ снимак мучења навијача Хајдука

Region

Pojavio se UZNEMIRUJUĆI snimak mučenja navijača Hajduka

1 h

0

Više iz rubrike

Аеродром Меминген

Svijet

Drama na aerodromu zbog putnika koji je krenuo za Banjaluku

1 h

0
Иран фотографијом исмијао Доналда Трампа

Svijet

Iran fotografijom ismijao Donalda Trampa

1 h

0
НАТО држава хитно подигла борбене авионе

Svijet

NATO država hitno podigla borbene avione

1 h

0
Украо руже из цвјећаре, па их поклонио пролазници: Пријети му 4 године затвора

Svijet

Ukrao ruže iz cvjećare, pa ih poklonio prolaznici: Prijeti mu 4 godine zatvora

2 h

0

