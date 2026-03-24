Nasilno upao u salu, htio da prekine operaciju djevojke

Autor:ATV
24.03.2026
17:37
Komentari:0
Dvadesetsedmogodišnji muškarac izazvao je ozbiljan incident u jednoj klinici u ponedjeljak, kada je, prema navodima nadležnih, nasilno upao u operacionu salu i napao policiju koja je intervenisala.
Prema informacijama iz bolnice, osoblje je pozvalo hitne službe nakon što je muškarac ispoljio agresivno ponašanje prema medicinskim radnicima i prekinuo operciju svoje djevojke. Situacija je eskalirala u trenutku kada su policajci pokušali da ga udalje iz operacione sale, nakon čega je on jednog od njih udario pesnicom u lice.
Kako bi savladali napadača, policijski službenici su upotrijebili elektrošoker, oborili ga na zemlju i priveli.
Tokom intervencije povrijeđena su četiri policajca, koji su zadobili modrice, ogrebotine, jednu ranu od ugriza, kao i druge lakše povrede.
Osumnjičeni je priveden i protiv njega je pokrenuta istraga zbog napada na službeno lice i pružanja otpora prilikom hapšenja.
Nadležni organi nastavljaju rad na utvrđivanju svih okolnosti ovog incidenta, prenosi Telegraf.rs.
