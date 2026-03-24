Drama na aerodromu zbog putnika koji je krenuo za Banjaluku

24.03.2026

17:24

Аеродром Меминген
Aerodromsko obezbjeđenje aerodroma Algoj u Memingenu tokom redovne kontrole intervenisalo je kod putnika koji je trebao da se ukrca na let za Banjaluku.

Kako prenose njemački mediji, riječ je o 69-godišnjem državljaninu Australije koji je putovao na liniji Memingen-Banjaluka.

Pronađen nož

Obezbjeđenje je u njegovom ručnom prtljagu pronašlo manji nož nakon čega su odmah obavijestili graničnu policiju.

Svijet

NATO država hitno podigla borbene avione

Nož je odmah oduzet, a protiv 69-godišnjeg Australijanca pokrenut je postupak zbog prekršaja Zakona o oružju i Zakona o bezbjednosti vazdušnog saobraćaja.

Putnik nije mogao da navede opravdan razlog za nošenje noža.

Nakon završetka policijskih mjera, dozvoljeno mu je da nastavi planirani let za Banjaluku.

(Nezavisne)

Više iz rubrike

Иран фотографијом исмијао Доналда Трампа

Svijet

Iran fotografijom ismijao Donalda Trampa

1 h

0
НАТО држава хитно подигла борбене авионе

Svijet

NATO država hitno podigla borbene avione

1 h

0
Украо руже из цвјећаре, па их поклонио пролазници: Пријети му 4 године затвора

Svijet

Ukrao ruže iz cvjećare, pa ih poklonio prolaznici: Prijeti mu 4 godine zatvora

2 h

0
Свекрви давала отров за пацове, пред другима глумила да је његује

Svijet

Svekrvi davala otrov za pacove, pred drugima glumila da je njeguje

3 h

0

19

05

Neće se dozvoliti prenos nadležnosti na BiH

19

04

Ovi dijelovi Banjaluke sutra ostaju bez struje

18

58

Centralne vijesti, 24.03.2026.

18

50

U slučaju ubistva Davida Dragičevića saslušano više od 200 svjedoka

18

49

Predsjednik Planinarskog društva podlegao povredama: U saobraćajnoj nesreći zadobio teške povrede

