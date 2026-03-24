Drama na aerodromu zbog putnika koji je krenuo za Banjaluku

Autor:ATV
24.03.2026
17:24
Komentari:0
Aerodromsko obezbjeđenje aerodroma Algoj u Memingenu tokom redovne kontrole intervenisalo je kod putnika koji je trebao da se ukrca na let za Banjaluku.
Kako prenose njemački mediji, riječ je o 69-godišnjem državljaninu Australije koji je putovao na liniji Memingen-Banjaluka.
Obezbjeđenje je u njegovom ručnom prtljagu pronašlo manji nož nakon čega su odmah obavijestili graničnu policiju.
Nož je odmah oduzet, a protiv 69-godišnjeg Australijanca pokrenut je postupak zbog prekršaja Zakona o oružju i Zakona o bezbjednosti vazdušnog saobraćaja.
Putnik nije mogao da navede opravdan razlog za nošenje noža.
Nakon završetka policijskih mjera, dozvoljeno mu je da nastavi planirani let za Banjaluku.
