Drama na aerodromu zbog putnika koji je krenuo za Banjaluku

Aerodromsko obezbjeđenje aerodroma Algoj u Memingenu tokom redovne kontrole intervenisalo je kod putnika koji je trebao da se ukrca na let za Banjaluku.

Kako prenose njemački mediji, riječ je o 69-godišnjem državljaninu Australije koji je putovao na liniji Memingen-Banjaluka.

Pronađen nož

Obezbjeđenje je u njegovom ručnom prtljagu pronašlo manji nož nakon čega su odmah obavijestili graničnu policiju.

Nož je odmah oduzet, a protiv 69-godišnjeg Australijanca pokrenut je postupak zbog prekršaja Zakona o oružju i Zakona o bezbjednosti vazdušnog saobraćaja.

Putnik nije mogao da navede opravdan razlog za nošenje noža.

Nakon završetka policijskih mjera, dozvoljeno mu je da nastavi planirani let za Banjaluku.

(Nezavisne)