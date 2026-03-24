Svekrvi davala otrov za pacove, pred drugima glumila da je njeguje

Italijanske vlasti uhapsile su državljanku Albanije (48) pod sumnjom da je pokušala da ubije svoju svekrvu (73), kojoj je, kako se sumnja, više puta davala otrov za pacove miješajući ga u hranu.

Po nalogu istražnog sudije u Savoni, a na zahtjev Tužilaštva, osumnjičenoj je određen pritvor zbog pokušaja ubistva.

Istovremeno, izrečena joj je mera udaljenja iz porodičnog doma, zabrana prilaska žrtvi, kao i nošenje elektronske nanovice.

Istraga je pokrenuta nakon što su zdravstvene vlasti prijavile sumnjive slučajeve, budući da je starija žena više puta hospitalizovana zbog neobjašnjivih zdravstvenih tegoba.

Medicinske analize pokazale su prisustvo abnormalnih vrijednosti u krvi, koje ukazuju na dugotrajno trovanje toksičnim supstancama.

Prema navodima iz istrage, osumnjičena snaja, koja je ujedno i njegovala žrtvu, navodno je u više navrata dodavala otrov u hranu starice.

Tokom pretresa porodične kuće, policija je pronašla pakovanje otrova za pacove koje sadrži brodifakum, supstancu čije prisustvo odgovara nalazima u organizmu žrtve.

Otrov je bio sakriven u ormaru.

Nadležni organi nastavljaju istragu kako bi utvrdili sve okolnosti slučaja, uključujući mogućnost da su u ovaj težak zločin umiješane i druge osobe, prenosi Telegraf.rs.