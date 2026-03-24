Haos na pumpama u Austriji: Cijena dizela probila granicu

24.03.2026

14:26

Фотографија приказује сипање горива у аутомобил, на бензинској пумпи
Cijene na pumpama u Austriji nastavljaju da rastu. Dizel trenutno košta više od dva evra po litru, dok je benzin tek neznatno jeftiniji. Stručnjaci već upozoravaju: ako se situacija dodatno pogorša, uskoro bi cijena mogla dostići čak tri evra.

U pozadini svega je napeta situacija na svjetskom tržištu - cijene nafte su trenutno oko 50 odsto više nego prije rata u Iranu, piše Heute. Međunarodna agencija za energiju čak govori o jednoj od potencijalno najtežih energetskih kriza u posljednjih nekoliko decenija.

Ključna tačka je Ormuski moreuz.

- Tuda prolazi oko 20 odsto svjetskih potreba za naftom - objašnjava energetski stručnjak Johanes Beninji u jutarnjem dnevniku stanice Oe1. Umjesto dosadašnjih 17 miliona barela, trenutno se može izvoziti samo oko 11 miliona. Situacija se pogoršava i sa gasom. Nedostaje prije svega tečni prirodni gas - oko 20 odsto prema Beninjiju.

Зорица Брунцлик

Scena

"Svirajte mi... Možda tuga prestane" Pjevačica objavila snimak Zorice Brunclik

Posebno težak udarac predstavlja i ispad velikog postrojenja u Kataru.

U Austriji trenutno nema akutnih nestašica, ali cijene rastu.

- I dalje dobijamo dizel, ali se cijene ravnaju prema svetskom tržištu - kaže Beninji. Evropa može sebi da priušti više cijene u poređenju sa drugim regionima, poput Azije, gdje se potražnja već smanjuje.

Građani su bijesni

Na društvenim mrežama u međuvremenu ključaju emocije zbog ovakvog razvoja događaja.

- Više se ne isplati raditi, onda dajem otkaz i živeću na račun države - piše jedan korisnik. Za njega se odlazak na posao automobilom jednostavno više ne isplati.

- Cijena sirove nafte je trenutno na nivou iz 2012. godine, a tada je cijena goriva bila oko 1,45 evra - piše u drugom komentaru.

Pročitajte više

Експлозија у Српцу: Глисер "дигнут у ваздух", полиција трага за починиоцима

Republika Srpska

Eksplozija u Srpcu: Gliser "dignut u vazduh", policija traga za počiniocima

1 h

0
Милорад Додик

Republika Srpska

Dodik: Neće biti usvojene dopune Zakona o akcizama BiH, na štetu je Srpske

2 h

3
Душан Влаховић на корак од потписа

Fudbal

Dušan Vlahović na korak od potpisa

2 h

0
Станивуковић пуштен, огласио се након изласка из притвора

Banja Luka

Stanivuković pušten, oglasio se nakon izlaska iz pritvora

2 h

6

Više iz rubrike

Амерички бомбардер "Б-52" послао сигнал за помоћ

Svijet

Američki bombarder "B-52" poslao signal za pomoć

4 h

0
Сергеј Лавров

Svijet

Lavrov: Dramatični događaji ─ stručnjaci kažu da je ovo treći svjetski rat

4 h

0
Србин (46) оптужен за силовање проститутке у Швајцарској: Држао је закључану у стану и брутално мучио

Svijet

Srbin (46) optužen za silovanje prostitutke u Švajcarskoj: Držao je zaključanu u stanu i brutalno mučio

6 h

0
"Позлило ми је од призора": Дјечак (5) пао са 8. спрата, није му било спаса!

Svijet

"Pozlilo mi je od prizora": Dječak (5) pao sa 8. sprata, nije mu bilo spasa!

7 h

0

16

05

Poreska uprava upozorila obveznike: Ovo je rok za podnošenje prijava

16

04

Tužilaštvo objavilo detalje hapšenja Nemanje Miljkovića i zatražilo pritvor

15

59

Janša komentarisao izbore: Bilo je nepravilnosti

15

55

Dodik: Opasnost je da Vukanović i njemu slični uđu u Savjet ministara

15

54

Šakiri otkazani svi koncerti

