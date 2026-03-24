"Pozlilo mi je od prizora": Dječak (5) pao sa 8. sprata, nije mu bilo spasa!

24.03.2026

09:06

"Позлило ми је од призора": Дјечак (5) пао са 8. спрата, није му било спаса!
Dječak (5) poginuo je nakon što je pao sa 8. sprata zgrade u Bukureštu.

Tragedija se dogodila u ponedjeljak oko 18 časova, a svjedoci kažu da je prizor bio stravičan.

– Čuo sam jak prasak, izletio sam na terasu i ugledao jezivu sliku – svjedoči jedan od stanara zgrade u kojoj se dogodila tragedija.

Nesrećni čovjek ističe da mu je pozlilo od prizora, ali da je odmah alarmirao roditelje mališana, koji nisu ni bili svjesni šta se dogodilo, prenosi Telegraf.

U trenutku nesreće dječak je u stanu bio sa ocem, majkom i bratom. Međutim, niko nije primijetio da je otišao u drugu prostoriju…

Kako je došlo do toga da mališan padne sa tako velike visine utvrdiće istraga.

Iako su ekipe Hitne pomoći brzo stigle na lice mjesta, za dječaka nije bilo spasa, preminuo je na licu mjesta.

Kako navode komšije, u pitanju je porodica arapskog porijekla, i u zgradi žive već četiri godine.

– Imaju četvoro djece, ovaj dječak bio je najmlađi. Znam da su roditelji i još jedno dijete bili u stanu – rekao je komšija.

Komšije kažu da ništa nije nagovještavalo takvu tragediju i da porodica nije problematična. Beživotno tijelo djeteta je prebačeno na obdukciju. U međuvremenu, istražitelji pokušavaju da otkriju kako se sve dogodilo.

