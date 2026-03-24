Saudijska Arabija i UAE ulaze u rat sa Iranom?

ATV

24.03.2026

07:45

Foto: Google Earth

Saudijska Arabija i Ujedinjeni Arapski Emirati približavaju se mogućem aktivnijem uključivanju u sukob sa Iranom, dok se rat na Bliskom istoku nastavlja bez jasnog završetka, objavio je list "Volstrit džornal", pozivajući se na izvore.

Prema navodima tog lista, države Persijskog zaliva postepeno razmatraju veću ulogu u sukobu, nakon što je Saudijska Arabija dozvolila američkim snagama korišćenje vazduhoplovne baze na svojoj teritoriji.

Izvor na koji se poziva "Volstrit džornal" je naveo da je, prema trenutnim procenama, "samo pitanje vremena" kada bi Saudijska Arabija mogla "direktnije da se uključi u rat".

Tome su doprinijele i nedavne izjave saudijskog ministra spoljnih poslova Fajsala bin Farhana, koji je prošle nedjelje poručio da strpljenje Rijada prema iranskim napadima "nije neograničeno".

"Svako vjerovanje da zemlje Zaliva nisu sposobne da odgovore je pogrešna procjena", rekao je on.

(Telegraf)

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

