Gori istok: Rusi pokrenuli veliku ofanzivu, imaju novu taktiku

Ruska vojska pokrenula je proljećnu ofanzivu na istoku Ukrajine. Kako prenosi američki CNN, pozivajući se na informacije s ukrajinskog fronta i analize Institut za proučavanje rata (Institute for the Study of War – ISW), napadi iz dana u dan dobijaju na intenzitetu zahvaljujući poboljšanju vremenskih prilika.

Moskva u napade, pored pješadije i dronova, uključuje i desetine tenkova te oklopnih vozila.

Glavnokomandujući Oružanih snaga Ukrajine Oleksandar Sirski potvrdio je u petak da Rusi posljednjih dana pojačavaju napade na istoku zemlje.

„S promjenom vremenskih uslova, ruski agresor je pojačao pritisak na nekoliko dijelova fronta“, izjavio je Sirski za CNN. Dodao je da već nekoliko dana zaredom broj borbenih okršaja premašuje 200 dnevno. Prema njegovim riječima, ruske snage svakodnevno gube više od hiljadu vojnika, što uključuje poginule i teško ranjene.

Da se ruska armija priprema za dalju ofanzivu, potvrđuju i informacije s terena. Ukrajinska vojska u svim sektorima bilježi aktivno kretanje neprijateljskih trupa, pojačanu artiljerijsku vatru, podršku avijacije i masovnu upotrebu bespilotnih letjelica.

Glavne mete i promjena ruske taktike

Jedan od glavnih ruskih ciljeva trenutno je grad Liman u Donjeckoj oblasti, koji se nalazi na rubu takozvanog „odbrambenog pojasa“. Ovaj pojas obuhvata i gradove Kramatorsk i Slavjansk, udaljene oko 35, odnosno 20 kilometara vazdušne linije od Limana.

Komandant 3. ukrajinskog korpusa, brigadni general Andrij Bilecki izjavio je u subotu da su Rusi na ovom području angažovali gotovo 30 oklopnih vozila i više od 500 pješadinaca. Ipak, istakao je da su svi ruski napadi uspješno odbijeni.

Američki Institut za proučavanje rata (Institute for the Study of War – ISW) procjenjuje da ruska vojska mijenja taktiku.

„Ovaj napad u snazi bataljona znatno je veći od većine ruskih mehanizovanih napada proteklih mjeseci“, navode iz ISW-a. Analitičari ističu da postoje jasni pokazatelji da će, pored Limana, ruske snage vršiti pritisak i na Kramatorsk te Kostjantinovku. Prema izvještajima 11. korpusa, Rusi su već udvostručili upotrebu artiljerije i avijacije u pravcu Kramatorska.

Dronovi kao spas za ukrajinsku odbranu

Ukrajinske snage su na velikom dijelu fronta u značajnom brojčanom zaostatku, te se pri odbijanju ruskih napada u velikoj mjeri oslanjaju na dronove.

Moskva ne krije da joj je glavni cilj potpuno osvajanje Donbasa (teritorije koja obuhvata Donjecku i Lugansku oblast). Rusi zahtijevaju da im se teritorija preda bez borbe. Kijev to kategorično odbija uprkos tome što na teritorijalne ustupke trenutno vrši pritisak i američki predsjednik Donald Tramp, prenosi Kliks.