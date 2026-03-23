Sijarto: Ukrajinske službe se miješaju u izbore

Osovina Brisel-Berlin-Kijev ozbiljno se miješa u izbornu kampanju u Mađarskoj kako bi oslabila poziciju aktuelne Vlade, a prijetnje smrću premijeru Viktoru Orbanu i prisluškivanje telefona mađarskih zvaničnika predstavlja veliki skandal i ozbiljan napad na suverenitet zemlje, izjavio je mađarski ministar spoljnih poslova Peter Sijarto.

"Ova osovina je odlučila je da opoziciona stranka Tisa treba da formira novu mađarsku vladu, jer svi razumiju da, ako mi ostanemo na vlasti, Mađarska neće biti uvučena u rat, novac Mađara neće ići Ukrajini, a Ukrajinci neće ući u EU", rekao je Sijarto na predizbornom skupu.

Sijarto je ukazao da je u te svrhe Kijev obustavio isporuke ruske nafte preko naftovoda "Družba", napao infrastrukturu gasovoda "Turski tok", prijetio ubistvom mađarskom premijeru Viktoru Orbanu i njegovoj porodici, a sada se bavi prisluškivanjem telefona mađarskih zvaničnika.

"Ovo je veliki skandal i ozbiljan napad na suverenitet zemlje. Međutim, činjenica je da, šta god tajne službe radile, kako god se bavile prisluškivanjem, koga god pokušavale da zastraše, kako god pokušavale da ometaju energetske isporuke, mi nećemo popustiti i branićemo nacionalne interese i suverenitet Mađarske", naglasio je Sijarto.

On je obećao da će, ukoliko vladajuća stranka Fides pobijedi na parlamentarnim izborima 12. aprila, Mađarska ostati pri svom stavu o Ukrajini, neće pružati vojnu ni finansijsku pomoć toj zemlji i učiniće sve da spriječi njen prijem u EU.

Ranije danas je objavljeno da su ukrajinske specijalne službe prisluškivale mobilni telefon Sijarta, nakon što su do njegovog broja došle preko mađarskog novinara koji je održavao bliske kontakte sa rukovodstvom opozicione stranke Tisa.