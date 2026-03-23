Otkriveno ko je iranski zvaničnik s kojim Tramp pregovara

Najviši izaslanici američkog predsjednika Donalda Trampa, Stiv Vitkof i Džared Kušner, razgovarali su sa predsjednikom iranskog parlamenta Mohamedom Bagerom Kalibafom, rekli su izraelski zvaničnici izraelskim medijima.

Kalibaf, bliski prijatelj ubijenog komandanta IRGC-a Kasema Sulejmanija, koji je bio umiješan u nasilno suzbijanje protesta, pojavio se kao vodeći donosilac odluka u ratno vrijeme, pošto su visoki iranski zvaničnici eliminisani u izraelsko-američkoj kampanji protiv Irana, objavio je list "Tajms of Izrael".

Republika Srpska Novi zakon donosi modernizaciju platnog prometa u Srpskoj

Ranije u ponedjeljak Tramp je tvrdio da SAD razgovaraju sa istaknutom ličnošću i liderom u Iranu, odbijajući da otkrije njegov identitet.

Ubrzo nakon tih tvrdnji profil na mreži Iks koji se pripisuje Mohamedu Bageru Kalibafu objavio je da nisu vođeni nikakvi pregovori sa SAD.

Hronika Pogledajte sprovođenje Nemanje Miljkovića: Uhapšen u akciji MUP-a Srpske

Dodaje se da su "lažne vijesti" korišćene za "manipulaciju" tržištima nafte i da iranski narod "zahtijeva potpuno i pokajničko kažnjavanje agresora".