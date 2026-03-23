Tramp: Plasirati što više nafte na tržište

ATV

23.03.2026

16:52

Доналд Трамп
Foto: Tanjug/AP Photo/Julia Demaree Nikhinson

Američki predsjednik Donald Tramp izjavio je da želi da se što više nafte, koja trenutno stoji u tankerima, plasira na globalno tržište.

"Samo želim što više nafte bude u sistemu. Imate brodove koji su natovareni iranskom naftom i, umjesto što tamo stoji, radije bih da vidim kako ide na tržište", rekao je Tramp.

On je izrazio sigurnost da profit, koji Teheran ostvaruje od prodaje te nafte, neće napraviti značajnu razliku u ishodu sukoba na Bliskom istoku.

"Bilo koja količina novca koju Iran dobije neće praviti bilo kakvu razliku u ovom ratu, ali želim da globalno tržište nafte funkcioniše kao podmazano", naglasio je Tramp, prenosi SRNA.

Ministarstvo finansija SAD ranije je izdalo dozvolu za isporuku i prodaju iranske sirove nafte i naftnih derivata utovarenih na brodove.

