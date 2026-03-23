Umro vlasnik OnlyFansa

ATV

23.03.2026

14:09

Умро власник OnlyFansa
Milijarder i vlasnik OnlyFansa Leo Radvinski, preminuo je u 43. godini, nakon "duge i teške bolesti".

Milijarder i vlasnik veb-sajta za odrasle Leo Radvinski, preminuo je u 43. godini od raka.

Portparol sajta je u saopštenju za Dejli mejl rekao da je kompanija „duboko tužna“ zbog njegove smrti.

"Leo je preminuo mirno nakon duge borbe sa rakom", rekao je portparol. "Njegova porodica je zatražila privatnost u ovom teškom trenutku".

Ukrajinsko-američki biznismen imao je bogatstvo procenjeno na 4,7 milijardi dolara, uglavnom zahvaljujući većinskom vlasništvu njegove firme Fenix ​​International Limited nad OnlyFans-om.

Bio je direktor i većinski akcionar kompanije, a takođe je bio poznati filantrop i anđeoski investitor.

Radvinski je preuzeo OnlyFans 2018. godine od porodice Stokli u Ujedinjenom Kraljevstvu, a sajt se brzo proširio pod njegovim nadzorom.

U 2024. godini, korisnici su potrošili rekordnih 7,2 milijarde dolara na platformi za pretplatu, a Radvinski je sebi isplatio 1,8 milijardi dolara dividendi od 2021. do 2025. godine, prema podacima Blumberga.

