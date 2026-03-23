Umro vlasnik OnlyFansa

Autor:ATV
23.03.2026
14:09
Komentari:0
Milijarder i vlasnik veb-sajta za odrasle Leo Radvinski, preminuo je u 43. godini od raka.
Portparol sajta je u saopštenju za Dejli mejl rekao da je kompanija „duboko tužna“ zbog njegove smrti.
"Leo je preminuo mirno nakon duge borbe sa rakom", rekao je portparol. "Njegova porodica je zatražila privatnost u ovom teškom trenutku".
Ukrajinsko-američki biznismen imao je bogatstvo procenjeno na 4,7 milijardi dolara, uglavnom zahvaljujući većinskom vlasništvu njegove firme Fenix International Limited nad OnlyFans-om.
Bio je direktor i većinski akcionar kompanije, a takođe je bio poznati filantrop i anđeoski investitor.
Radvinski je preuzeo OnlyFans 2018. godine od porodice Stokli u Ujedinjenom Kraljevstvu, a sajt se brzo proširio pod njegovim nadzorom.
U 2024. godini, korisnici su potrošili rekordnih 7,2 milijarde dolara na platformi za pretplatu, a Radvinski je sebi isplatio 1,8 milijardi dolara dividendi od 2021. do 2025. godine, prema podacima Blumberga.
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Svijet
2 h0
Svijet
2 h0
Svijet
4 h3
Svijet
5 h0
Najnovije
Najčitanije
16
12
16
12
16
05
16
00
16
00
Trenutno na programu