Američka teniserka se skinula gola i najavila Australijan Open

ATV

11.12.2025

08:59

Саша Викери
Foto: Screenshot / YouTube

Gotovo godinu dana prošlo je otkako je američka teniserka Saša Vikeri otvorila svoj Onli fens profil gdje objavljuje ekskluzivan i provokativan sadržaj što je bio potez koji je izazvao veliku pažnju javnosti i navijača širom svijeta.

Vikeri je o svojoj odluci govorila još pred početak prošlogodišnjeg Australijan Opena, a danas otvoreno priznaje da ju je finansijski rezultat potpuno iznenadio.

Нездрав ваздух, Бањалука

BiH

Vazduh nezdrav u Tuzli, Banjaluci, Doboju i Lukavcu

"Nikada više neću pričati loše o djevojkama koje su na Onli fensu. Količina novca koju sam tamo zaradila u prva dva dana me je potpuno šokirala. Bila sam zapanjena", izjavila je američka teniserka, ističući da joj je nova platforma donijela iznenađujuću zaradu.

Саша Викери
Saša Vikeri

Uprkos nagađanjima, Vikeri naglašava da se nije povukla iz profesionalnog tenisa. Naprotiv, na svom Instagram storiju potvrdila je da će se takmičiti u Australiji naredne godine, dodajući da paralelno vodi i svoj OF profil.

U istom storiju dodatno je promovisala svoj nalog i objavila provokativnu fotografiju, uz obavezno blurovanje golotinje, pošto društvene mreže strogo sankcionišu takav sadržaj.

Риба

Svijet

Rijetko morsko biće isplivalo u Škotskoj

Reakcije javnosti su, očekivano, podijeljene, dok jedni podržavaju njenu odluku kao "privatni izbor", drugi je kritikuju jer se radi o profesionalnoj sportistkinji.

Vikeri se, međutim, ne obazire, poručujući da joj nova platforma omogućava finansijsku stabilnost i slobodu koju ranije nije imala.

Onlyfans

teniserka

tenis

