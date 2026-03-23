Žena ga izbola nožem dok je gledao fudbalsku utakmicu

Nevjerovatna vijest dolazi iz Italije, gdje je jedan navijač Napolija skoro preminuo tokom utakmice protiv Atalante. Razlog, međutim, nije bio trivijalan – umalo ga je ubila njegova žena.

Tokom utakmice između Atalante i Napolija, sudija Danijele Kifi poništio je penal, koji je ranije dosudio, nakon signalizacije iz VAR sobe. To je toliko razbjesnilo 40-godišnjeg navijača Napolija koji je gledajući utakmicu preko TV počeo da psuje i vrijeđa.

Njegova 35-godišnja žena, zbunjena situacijom, pomislila je da viče na nju. Dobacila je mužu:

– Idi, ili ću da te izbodem!

Sijevnule prvo makaze, pa nož

Kada je vidjela da njen muž nastavlja da psuje i da je ignoriše, ona ga je prvo gađala makazama. Kada je vidjela da ga nije pogodila, vratila se u kuhinju, uzela veliki nož i ubola ga u nogu. Nesrećnik je zavapio i pitao je zašto je to uradila, dok mu je krv šikljala iz rane. Molio je za pomoć dok je bio u lokvi krvi, ali je njegova supruga nastavila da ga napada. Pokušala je više puta da ga ubode, ali nije uspjela.

Na kraju, došla je Hitna pomoć i nesrećnog muža odvela u najbližu bolnicu. Prema pisanju italijanskih medija navijač Napolija je živ, nalazi se na intenzivnoj njezi i nije životno ugrožen. Njegova žena je uhapšena.

Napoli gubi trku

Napoli je izgubio utakmicu od Atalante rezultatom 1:2, i tako ispao iz trke za odbranu titule. Pobjedonosni gol za ekipu iz Bergama postigao je srpski reprezentativac Lazar Samaradžić.

Napoli sada zauzima četvrto mjesto u Seriji A, sa 14 bodova manje od vodećeg Intera. Atalanta je sedma, sa svega pet bodova minusa u odnosu na Napolitance, koji se nalaze na poziciji koja sljedeće sezone vodi u Ligu šampiona, prenosi Kurir.