Tri jednostavna obroka, koja možete pripremiti kod kuće za gledanje utakmica

Svjetsko prvenstvo u fudbalu je počelo, a mnogi obožavaoci sporta već razmišljaju kako uljepšati gledanje utakmica uz dobru hranu.

Ako nemate ideju šta pripremiti za grickanje tokom utakmice, izdvojili smo nekoliko jednostavnih i ukusnih recepata koji se lako prave kod kuće i savršeni su za druženja s prijateljima.

Mini pice s ajvarom

Mini pice

Sastojci:

- tijesto za picu, ajvar, sir (po želji gauda ili mocarela), origano, maslinovo ulje

Priprema:

Tijesto za picu razvijte i izrežite na male okrugle oblike. Svaki komad premažite tankim slojem ajvara, zatim dodajte naribani sir i malo origana. Pice poređajte na pleh obložen papirom za pečenje i pecite u prethodno zagrijanoj rerni na 200°C oko 10–15 minuta, dok ne dobiju zlatnu boju.

Kuglice od sira

Kuglice od sira

Sastojci:

krem sir, tvrdi sir (narendani), pavlaka, mladi luk ili peršun, mljeveni keks ili susam za uvaljati

Priprema:

U posudi pomiješajte krem sir, naribani tvrdi sir i malo pavlake dok ne dobijete čvrstu i kompaktnu smjesu. Po želji dodajte sitno sjeckani mladi luk ili peršun za svježinu.

Od smjese oblikujte male kuglice i stavite ih u zamrzivač oko 20–30 minuta da se stegnu. Nakon toga kuglice uvaljajte prvo u brašno, zatim u umućena jaja, pa u prezle. Postupak možete ponoviti (jaje + prezle) ako želite deblju i hrskaviju koru.

Pržite ih u dubokom ulju na srednje jakoj temperaturi dok ne dobiju zlatno-smeđu boju. Vadite ih na papirni ubrus da se ocijedi višak masnoće i poslužite tople.

Štapići sa sirom

Štapići sa sirom

Sastojci:

300 g brašna, 1 prašak za pecivo, 1 jaje, 150 g tvrdog sira (naribanog), 100 ml jogurta ili mlijeka, 50 ml ulja, prstohvat soli, susam ili origano

Priprema:

U posudi pomiješajte brašno, prašak za pecivo i so. Dodajte jaje, ulje i jogurt pa zamijesite glatko tijesto. Zatim umiješajte narendani sir i sve dobro sjedinite.

Od tijesta pravite male trakice ili štapiće i slažite ih na pleh obložen papirom za pečenje. Po želji ih možete posuti susamom ili origanom za jači okus. Pecite u prethodno zagrijanoj rerni na 180–200°C oko 15-20 minuta, dok ne dobiju zlatno-žutu boju i postanu hrskavi, prenosi Kliks

Uživajte!