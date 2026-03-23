Britanski razarač započinje operacije

ATV

23.03.2026

21:49

Разарач ХМС Драгон започео дејства код Кипра
Britanski ministar odbrane Džon Hili danas popodne je obavijestio poslanike u Donjem domu o ratnoj situaciji na Bliskom istoku.

Hili je rekao da je ratni brod HMS Dragon stigao u istočno Sredozemno more i da "večeras započinje operacije i integraciju u odbranu Kipra".

HMS Dragon je razarač tipa 45 koji je isplovio iz Portsmuta 11. marta kako bi pomogao u odbrani britanske vazduhoplovne baze Akrotiri na Kipru, koji je ranije ovog mjeseca pogođen dronom iranske proizvodnje.

Hili je naveo da su britanski vojni planeri raspoređeni u američku Centralnu komandu, nakon obaveze preuzete u petak, zajedno sa još 29 zemalja, "da doprinesu odgovarajućim naporima za osiguranje bezbjednog prolaza" kroz ključnu pomorsku rutu.

"Britanija je odlučna da igra vodeću ulogu u osiguranju Ormuškog moreuza", dodao je Hili.

Britanija će "uskoro rasporediti" lagane višecjevne lansere u Bahrein.

"Takođe će poslati sistem protivvazdušne odbrane Rapid Sentri u Kuvajt, koji je već dokazao visoku efikasnost britanskim snagama u obaranju dronova u regionu", dodao je Hili.

