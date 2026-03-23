Netanjahu i Tramp razgovarali o Iranu

Izraelski premijer Benjamin Netanjahu saopštio je da je danas razgovarao telefonski sa predsjednikom SAD Donaldom Trampom o mogućem sporazumu sa Iranom.

- Razgovarao sam sa Trampom ranije danas. Tramp vjeruje da postoji prilika da se iskoristi značajan napredak Izraelskih odbrambenih snaga i američke vojske kako bi se osigurali vojni ciljevi u okviru sporazuma koji će zaštititi naše strateške interese - istakao je izraelski premijer, a prenio objavio je izraelski portal Ynet.

Poručio je takođe da će Izrael braniti svoje interese u svakoj situaciji i da će IDF u međuvremenu nastaviti da napada Iran i Liban.

- Do srži uništavamo raketni i nuklearni program i nastavljamo da ozbiljno štetimo Hezbolahu. Prije samo nekoliko dana eliminisali smo još dva nuklearna naučnika (uključena u iranski nuklearni program) i naša ruka je i dalje ispružena. Čuvaćemo naše vitalne interese u svakoj situaciji - upozorio je premijer Izraela, prenosi Tanjug.