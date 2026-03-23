Logo
Large banner

Netanjahu i Tramp razgovarali o Iranu

Autor:

ATV

23.03.2026

20:45

Komentari:

0
Нетанјаху и Трамп разговарали о Ирану
Foto: Tanjug/AP/Alex Brandon

Izraelski premijer Benjamin Netanjahu saopštio je da je danas razgovarao telefonski sa predsjednikom SAD Donaldom Trampom o mogućem sporazumu sa Iranom.

- Razgovarao sam sa Trampom ranije danas. Tramp vjeruje da postoji prilika da se iskoristi značajan napredak Izraelskih odbrambenih snaga i američke vojske kako bi se osigurali vojni ciljevi u okviru sporazuma koji će zaštititi naše strateške interese - istakao je izraelski premijer, a prenio objavio je izraelski portal Ynet.

Poručio je takođe da će Izrael braniti svoje interese u svakoj situaciji i da će IDF u međuvremenu nastaviti da napada Iran i Liban.

- Do srži uništavamo raketni i nuklearni program i nastavljamo da ozbiljno štetimo Hezbolahu. Prije samo nekoliko dana eliminisali smo još dva nuklearna naučnika (uključena u iranski nuklearni program) i naša ruka je i dalje ispružena. Čuvaćemo naše vitalne interese u svakoj situaciji - upozorio je premijer Izraela, prenosi Tanjug.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Donald Tramp

Benjamin Netanjahu

Amerika

Izrael

Komentari (0)
Large banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

21

02

Vico Zeljković posjetio Zmajeve uoči odlučujuće utakmice

21

02

Teška nesreća na auto-putu, ima povrijeđenih

21

00

Selak: Srpska pruža punu podršku porodici Lozo i svim Srbima u Mostaru i FBiH

20

49

Dvoje mrtvih, desetine povrijeđenih: Objavljen snimak avionske nesreće

20

48

Novi sistem vađenja krvi u Republici Srpskoj

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner