Orban: Želimo EU kao savez suverenih država

SRNA

SRNA

23.03.2026

20:38

Виктор Орбан
Foto: Tanjug/AP Photo/Denes Erdos

Mađarski premijer Viktor Orban izjavio je da će članovi parlamentrane grupe "Patrioti" u Evropskom parlamentu postati lideri Evrope i napraviti najveći politički preobražaj u istoriji EU, koju žele da vide kao savez suverenih država.

- Želimo da preuzmemo liderske pozicije u EU. Želimo da zauzmemo i preoblikujemo briselski centralizam. Želimo Uniju koja je savez suverenih naroda - rekao je Orban u video-poruci na "Iksu" povodom prvog okupljanja parlamentarne grupe "Patriote" u Budimpešti.

On je naglasio da "Patriote" ne žele da se Unija pretvori u federaciju ili centralizovani savez, već da teže zajednici suverenih, ponosnih evropskih naroda.

Može li zabrana izvoza piletine poremetiti domaće tržište?

- Želimo da do kraja decenije cijela Evropa sija svojim nacionalnim i konzervativnim bojama - naveo je Orban.

On je najavio da će preuzimanje Evropskog parlamenta biti najveći politički preobražaj u istoriji EU.

Viktor Orban

Mađarska

Pročitajte više

Деценија између 2015. и 2025. најтоплија у последњих 176 година

Nauka i tehnologija

Decenija između 2015. i 2025. najtoplija u poslednjih 176 godina

42 min

0
Чаша са млијеком

Ekonomija

Mljekarstvo u Srpskoj u stalnom rastu

54 min

0
Crna čokolada

Zdravlje

Zašto žene u PMS-u žude za čokoladom?

59 min

0
Лото / Лутрија

Društvo

Izvučeni Loto 5 brojevi - ovo su rezultati

1 h

0

Više iz rubrike

Ништа од обуставе: Гађане три америчке базе

Svijet

Ništa od obustave: Gađane tri američke baze

1 h

0
Дмитријев: Колапс тек предстоји

Svijet

Dmitrijev: Kolaps tek predstoji

1 h

0
Министар спољних послова и трговине Мађарске Петер Сијарто

Svijet

Sijarto: Ukrajinske službe se miješaju u izbore

1 h

0
Доналд Трамп

Svijet

Otkriveno ko je iranski zvaničnik s kojim Tramp pregovara

1 h

0

