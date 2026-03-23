Orban: Želimo EU kao savez suverenih država

Mađarski premijer Viktor Orban izjavio je da će članovi parlamentrane grupe "Patrioti" u Evropskom parlamentu postati lideri Evrope i napraviti najveći politički preobražaj u istoriji EU, koju žele da vide kao savez suverenih država.

- Želimo da preuzmemo liderske pozicije u EU. Želimo da zauzmemo i preoblikujemo briselski centralizam. Želimo Uniju koja je savez suverenih naroda - rekao je Orban u video-poruci na "Iksu" povodom prvog okupljanja parlamentarne grupe "Patriote" u Budimpešti.

On je naglasio da "Patriote" ne žele da se Unija pretvori u federaciju ili centralizovani savez, već da teže zajednici suverenih, ponosnih evropskih naroda.

- Želimo da do kraja decenije cijela Evropa sija svojim nacionalnim i konzervativnim bojama - naveo je Orban.

On je najavio da će preuzimanje Evropskog parlamenta biti najveći politički preobražaj u istoriji EU.