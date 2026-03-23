Logo
Large banner

Decenija između 2015. i 2025. najtoplija u poslednjih 176 godina

Autor:

ATV

23.03.2026

20:31

Komentari:

0
Деценија између 2015. и 2025. најтоплија у последњих 176 година
Foto: Pexel/Fabio Partenheimer

Decenija od 2015. do 2025. godine upisana je kao najtoplija otkako se mjerenja sprovode, dakle od 1850. godine, saopštila je Svjetska meteorološka organizacija Ujedinjenih nacija (SMO).

Ovo zabrinjavajuće otkriće ističe drastične promjene u našem klimatskom sistemu, pozivajući na hitnu akciju i preispitivanje dosadašnjih pristupa klimatskim promjenama.

Alarmantni podaci: 2025. godina rekordna

U saopštenju NjMO se dalje navodi da je 2025. godina bila znatno toplija, za oko 1,43 stepena Celzijusa iznad postindustrijskog prosjeka, što potvrđuje ozbiljnost situacije, prenosi Rojters.

Ovi podaci alarmiraju na brzinu i intenzitet globalnog zagrijavanja koje prijeti ekosistemima i ljudskom društvu širom planete.

„Klima je globalno u vanrednom stanju. Svaki ključni klimatski indikator je u crvenoj zoni”, upozorio je generalni sekretar UN Antonio Gutereš, naglašavajući hitnu potrebu za djelovanjem.

Njegove riječi služe kao snažan poziv na buđenje svjetskim liderima i javnosti da se ozbiljno suoče sa nadstojećom klimatskom krizom.

Pariski sporazum na ispitu: Šta nas čeka?

Svjetske vlade su se još Pariskim sporazumom iz 2015. godine obavezale da će nastojati da izbjegnu globalno zagrijavanje koje prelazi 1,5 stepeni Celzijusa, što se čini sve težim ciljem s obzirom na najnovije podatke.

Uspjeh ovog sporazuma sada je pod velikim znakom pitanja, zahtijevajući pojačane napore i odlučne akcije na smanjenju emisija ugljen-dioksida i prelasku na obnovljive izvore energije.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

toplotni talas

Klimatske promjene

Komentari (0)
Large banner

