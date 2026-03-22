Logo
Large banner

Ispravljena greška: Ako imate ovaj Xiaomi telefon dobijate važno ažuriranje

Autor:

ATV

22.03.2026

19:07

Komentari:

0
Исправљена грешка: Ако имате овај Xiaomi телефон добијате важно ажурирање
Foto: Unsplash

Korisnici Xiaomi i Poco telefona širom svijeta prijavljuju da na njihove uređaje stiže najnovije ažuriranje operativnog sistema.

HyperOS 3 ažuriranje dostupno je sada za Xiaomi 13T Pro i Poco F5 telefone. Zanimljivo je da ovo nije prvi put da pomenuti softver pristiže na Xiaomi 13T Pro.

Uređaj je pomenutu softversku nadogradnju već dobio prije više od mjesec dana, ali je ažuriranje povučeno zbog nasumičnih problema i restartovanja uređaja.

Problemi su sada riješeni, a novo HyperOS 3 ažuriranje (zasnovano na Androidu 16) je dovoljno stabilno za korisnike da mogu da ga instaliraju.

Oni koji još nisu dobili obavještenje o dostupnosti ažuriranja, mogu ručno da ga potraže u Settings meniju, prenosi B92.

Xiaomi 13T Pro dobija kompletan HyperOS 3 zasnovan na Androidu 16, dok Poco F5 dobija samo "HyperOS 3 overhaul" bez Android 16 OS-a, što znači da je zasnovan na Androidu 15.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Xiaomi

Mobilni telefon

Komentari (0)
Large banner

Small banner

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner