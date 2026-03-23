Kako ubrzati kućni internet?

Loš WiFi signal u udaljenim dijelovima stana najčešće nije krivica vašeg provajdera, već loše pozicije samog uređaja.

Većina korisnika krije ruter iza televizora ili u uglovima soba, čime nesvjesno blokira radio talase. Pravilno postavljanje uređaja može vam obezbijediti maksimalnu brzinu interneta u svakom trenutku.

Svijet Požar zahvatio porodičnu kuću: Poginuli novinarka i njeno troje djece

Idealno mjesto za vaš WiFi ruter

Signal se iz antene širi kružno i na dole, pa je najbolje da ruter postavite na povišeno mjesto. Izbjegavajte blizinu metalnih predmeta, ogledala i debelih zidova koji drastično slabe domet vaše bežične mreže. Ukoliko ruter ima dvije antene, postavite jednu horizontalno, a drugu vertikalno za najbolju pokrivenost svih uređaja.

Izbjegnite miješanje signala drugih uređaja

Kućni aparati poput mikrotalasnih pećnica ili bežičnih fiksnih telefona često koriste istu frekvenciju signala kao i vaš internet. Ovi uređaji stvaraju smetnje koje dovode do toga da vam video snimci “sjeckaju” ili se stranice sporo učitavaju.

Scena Razvod nije bio kraj: Ana Ivanović povukla radikalan potez prema Švajnštajgeru

Uvijek birajte moderni ruter koji podržava rad na dva kanala kako biste izbjegli zagušenje u zgradama sa puno stanova, prenosi Telegraf.