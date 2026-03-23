Kako ubrzati kućni internet?

23.03.2026

17:20

Како убрзати кућни интернет?
Loš WiFi signal u udaljenim dijelovima stana najčešće nije krivica vašeg provajdera, već loše pozicije samog uređaja.

Većina korisnika krije ruter iza televizora ili u uglovima soba, čime nesvjesno blokira radio talase. Pravilno postavljanje uređaja može vam obezbijediti maksimalnu brzinu interneta u svakom trenutku.

Idealno mjesto za vaš WiFi ruter

Signal se iz antene širi kružno i na dole, pa je najbolje da ruter postavite na povišeno mjesto. Izbjegavajte blizinu metalnih predmeta, ogledala i debelih zidova koji drastično slabe domet vaše bežične mreže. Ukoliko ruter ima dvije antene, postavite jednu horizontalno, a drugu vertikalno za najbolju pokrivenost svih uređaja.

Izbjegnite miješanje signala drugih uređaja

Kućni aparati poput mikrotalasnih pećnica ili bežičnih fiksnih telefona često koriste istu frekvenciju signala kao i vaš internet. Ovi uređaji stvaraju smetnje koje dovode do toga da vam video snimci “sjeckaju” ili se stranice sporo učitavaju.

Uvijek birajte moderni ruter koji podržava rad na dva kanala kako biste izbjegli zagušenje u zgradama sa puno stanova, prenosi Telegraf.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

