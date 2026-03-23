Cvijanović predložila održavanje vanredne sjednice Predsjedništva

Srpski član Predsjedništva BiH Željka Cvijanović predložila je održavanje vanredne sjednice Predsjedništva BiH na kojoj bi bila donesena odluka kojom se osuđuju napadi Irana na države Savjeta za saradnju u Zalivu (GCC) i Jordan, saznaje Srna.

Takođe, tom odlukom bi se dala podrška i pristupilo kosponzorstvu rezolucije Savjeta za ljudska prava UN istog sadržaja.

Prema saznanjima Srne, Cvijanovićeva smatra da je, imajući u vidu najnovije eskalacije na Bliskom istoku, uključujući napade usmjerene na više država koje nisu strane u sukobu, neophodno da Predsjedništvo BiH zauzme jasan, nedvosmislen i pravovremen stav.

Republika Srpska Minić: Građanima ćemo vratiti 20 odsto novca, Vlada Srpske razmatra način

Podrška i kosponzorstvo ove rezolucije predstavljali bi jasan signal opredijeljenosti BiH za poštovanje međunarodnog prava, solidarnost sa pogođenim državama i zaštitu civilnog stanovništva.

Imajući u vidu da je rasprava u Savjetu za ljudska prava UN zakazana za 25. mart, Cvijanovićeva je, pozivajući se na Poslovnik o radu Predsjedništva BiH, ocijenila da je neophodno da Predsjedništvo BiH blagovremeno donese odluku koja će omogućiti aktivno učešće BiH, uključujući kosponzorstvo rezolucije i jasno diplomatsko pozicioniranje.