Cvijanović predložila održavanje vanredne sjednice Predsjedništva

23.03.2026
17:01
Srpski član Predsjedništva BiH Željka Cvijanović predložila je održavanje vanredne sjednice Predsjedništva BiH na kojoj bi bila donesena odluka kojom se osuđuju napadi Irana na države Savjeta za saradnju u Zalivu (GCC) i Jordan, saznaje Srna.
Takođe, tom odlukom bi se dala podrška i pristupilo kosponzorstvu rezolucije Savjeta za ljudska prava UN istog sadržaja.
Prema saznanjima Srne, Cvijanovićeva smatra da je, imajući u vidu najnovije eskalacije na Bliskom istoku, uključujući napade usmjerene na više država koje nisu strane u sukobu, neophodno da Predsjedništvo BiH zauzme jasan, nedvosmislen i pravovremen stav.
Minić: Građanima ćemo vratiti 20 odsto novca, Vlada Srpske razmatra način
Podrška i kosponzorstvo ove rezolucije predstavljali bi jasan signal opredijeljenosti BiH za poštovanje međunarodnog prava, solidarnost sa pogođenim državama i zaštitu civilnog stanovništva.
Imajući u vidu da je rasprava u Savjetu za ljudska prava UN zakazana za 25. mart, Cvijanovićeva je, pozivajući se na Poslovnik o radu Predsjedništva BiH, ocijenila da je neophodno da Predsjedništvo BiH blagovremeno donese odluku koja će omogućiti aktivno učešće BiH, uključujući kosponzorstvo rezolucije i jasno diplomatsko pozicioniranje.
