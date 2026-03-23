Milić: FBiH nastavlja sa diskriminacijom penzionera u Srpskoj

Izvor:

SRNA

23.03.2026

14:53

Komentari:

0
Милић: ФБиХ наставља са дискриминацијом пензионера у Српској
Federacija BiH nastavlja sa diskriminacijom penzionera u Republici Srpskoj, na šta ukazuju posljednje izmjene i dopune Zakona o mirovinskom i invalidskom osiguranju FBiH koje su u primjeni od početka godine, rekao je direktor Fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje Republike Srpske Mladen Milić.

Milić je pojasnio da su posljednjim izmjenama i dopunama zakona ponovo diskriminisani penzioneri Federalnog zavoda koji su korisnici srazmjerne penzije, a žive u Republici Srpskoj, jer pravo na namirenje najniže penzije imaju samo penzioneri koji žive na području FBiH i Brčko distrikta.

Izuzetak su, dodao je, povratnici, što dodatno potvrđuje na djelu, tešku diskriminaciju prvenstveno na nacionalnoj, pa i svakoj drugoj osnovi.

On je dodao da je isti slučaj i sa isplatom posmrtnine za preminulog penzionera porodici koja je snosila troškove sahrane i jednokratnih pomoći na koje nemaju pravo oni koji žive u Republici Srpskoj.

Milić je naglasio da je direktni krivac za diskriminaciju Vlada kao predlagač, a potom i Parlament Federacije BiH kao donosilac zakona kojim je ozakonjena do sada nezabilježena diskriminacija u modernom svijetu.

On je dodao da se time samo pokazuje krajnji cilj sulude politike koja je na djelu u FBiH.

- Dok se politika FBiH kune u demokratiju i ravnopravnost, dotle svakim danom svojim postupcima pokazuju krajnji cilj koji je sve, samo nije demokratija i ravnopravnost svih građana - ocijenio je Milić, koji je i član Glavnog odbora SNSD-a.

Za razliku od FBiH, dodao je, Republika Srpska ne dijeli korisnike prava – penzionere Fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje po bilo kom osnovu već svi imaju ista prava u skladu sa zakonom.

On je dodao da je Vlada Republike Srpske uvijek odlukama o jednokratnim isplatama pomoći obuhvatala sve korisnike prava bez obzira na nacionalnost i vjersku pripadnost, pol i mjesto življenja.

Podsjetio je da je federalna Vlada ranije problematiku namirenja na najnižu penziju i isplate posmrtnine rješavala pravilnikom koji je Ustavni sud BiH proglasio diskriminirajućim.

Zaključio je da se prema posljednjim izmjenama i dopunama zakona o mirovinskom i invalidskom osiguranju koji je usvojio Parlament Federacije BiH može suditi da je Republika Srpska tretirana kao bilo koja druga država i da po njima kao takva, nije u sastavu još uvijek kakve-takve BiH.

