Kovačević: Srpska nije protiv smanjenja akciza, ali mora se raditi prema Ustavu i zakonu

23.03.2026

13:25

Ковачевић: Српска није против смањења акциза, али мора се радити према Уставу и закону

Srpski delegat u Domu naroda Radovan Kovačević rekao je da Republika Srpska nije protiv smanjena akciza, ali neće odustati od principa da je Republika Srpska na prvom mjestu.

- Mi razumijemo situaciju. Ali u Sarajevu se mogu donositi odluke kada to odluči Banjaluka. Da je neki htio da stvarno riješi ovo pitanje, pozvao bi Vladu Republike Srpske, kako je predviđeno Ustavom i zakonom. I onda bi vlade Srpske i FBiH donijele određen mjere - naveo je Kovačević.

Istakao je da Vlada Srpske već traži rješenja za pomoć građanima.

- BiH nema vladu, ona ima Savjet ministara. Ključne odluke donose Vlada Srpska i Vlada FBiH - naveo je Kovačević na sjednici Doma naroda.

Poručio da Srpska neće dozvoliti da se ova situacija iskoristi za centralizaciju BiH. Kovačević je naveo da su akcize na litar dizel-goriva u Srbiji bile 1,23 KM, a da su akcize u Republici Srpskoj, a samim time i BiH 0,30 KM i da su najmanje u regionu.

- Srbija je smanjila na 0,99 KM i planira još jedno smanjenje koje će ići na 0,60 KM. U Hrvatskoj su akcize na dizel-gorivo 0,76 KM, u Crnoj Gori 0,88 KM i smanjili su na 0,44 KM i to je više nego u Republici Srpskoj i FBiH - rekao je Kovačević.

Prema njegovim riječima, Republika Srpska razmatra da pomogne građanima time što će se vraćati 10 odsto akciza koje se plate na gorivo, za razliku od FBiH koja nema volje da riješi problem i koja donosi populističke mjere.

Kovačević je upitao delegata SDS-a Želimir Nešković, koji je tražio da se kao druga tačka doda Prijedlog zakona o dopuni Zakona o akcizama BiH, da li uopšte zna šta je predložio.

- Vas ne interesuje ni Ustav ni ustavna pozicija Srpske. Ovdje predlažete da se Vlada Srpske ne pita ništa. Vi ste predložili da Savjet ministara dobiji još jednu nadležnost. Razumijem zašto je Sarajevo za ovo, ali mi nije jasno gdje ste se vi izgubili - rekao je Kovačević

Radovan Kovačević

akcize na gorivo

Više iz rubrike

Горан Селак

BiH

Selak traži odgovore od OEBS-a i Evropske komisije: Sumnje u rad Suda BiH i VSTS-a

48 min

0
Почела хитна сједница Дома народа, ево шта је на дневном реду

BiH

Počela hitna sjednica Doma naroda, evo šta je na dnevnom redu

2 h

0
Вулић: Под плаштом смањења акциза Савјету министара дају се нова овлаштења

BiH

Vulić: Pod plaštom smanjenja akciza Savjetu ministara daju se nova ovlaštenja

2 h

0
Хаос у Стоцу: Сукоб више десетина људи, носили обиљежја тзв. "Армије БиХ"

BiH

Haos u Stocu: Sukob više desetina ljudi, nosili obilježja tzv. "Armije BiH"

16 h

1

  • Najnovije

  • Najčitanije

13

33

Andrić za ATV: Vodimo računa o ispravnosti opreme

13

27

Ko je prisluškivao Sijarta? Orban naredio istragu

13

25

Kovačević: Srpska nije protiv smanjenja akciza, ali mora se raditi prema Ustavu i zakonu

12

55

Dodik: U pripremi novi model podrške da se vrati dio sredstava od akciza na gorivo

12

52

Veljko Paunović otkrio zašto Aleksandar Katai i Jovan Milošević nisu na spisku

