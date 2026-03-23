Kovačević: Srpska nije protiv smanjenja akciza, ali mora se raditi prema Ustavu i zakonu

Srpski delegat u Domu naroda Radovan Kovačević rekao je da Republika Srpska nije protiv smanjena akciza, ali neće odustati od principa da je Republika Srpska na prvom mjestu.

- Mi razumijemo situaciju. Ali u Sarajevu se mogu donositi odluke kada to odluči Banjaluka. Da je neki htio da stvarno riješi ovo pitanje, pozvao bi Vladu Republike Srpske, kako je predviđeno Ustavom i zakonom. I onda bi vlade Srpske i FBiH donijele određen mjere - naveo je Kovačević.

Istakao je da Vlada Srpske već traži rješenja za pomoć građanima.

- BiH nema vladu, ona ima Savjet ministara. Ključne odluke donose Vlada Srpska i Vlada FBiH - naveo je Kovačević na sjednici Doma naroda.

Poručio da Srpska neće dozvoliti da se ova situacija iskoristi za centralizaciju BiH. Kovačević je naveo da su akcize na litar dizel-goriva u Srbiji bile 1,23 KM, a da su akcize u Republici Srpskoj, a samim time i BiH 0,30 KM i da su najmanje u regionu.

- Srbija je smanjila na 0,99 KM i planira još jedno smanjenje koje će ići na 0,60 KM. U Hrvatskoj su akcize na dizel-gorivo 0,76 KM, u Crnoj Gori 0,88 KM i smanjili su na 0,44 KM i to je više nego u Republici Srpskoj i FBiH - rekao je Kovačević.

Prema njegovim riječima, Republika Srpska razmatra da pomogne građanima time što će se vraćati 10 odsto akciza koje se plate na gorivo, za razliku od FBiH koja nema volje da riješi problem i koja donosi populističke mjere.

Kovačević je upitao delegata SDS-a Želimir Nešković, koji je tražio da se kao druga tačka doda Prijedlog zakona o dopuni Zakona o akcizama BiH, da li uopšte zna šta je predložio.

- Vas ne interesuje ni Ustav ni ustavna pozicija Srpske. Ovdje predlažete da se Vlada Srpske ne pita ništa. Vi ste predložili da Savjet ministara dobiji još jednu nadležnost. Razumijem zašto je Sarajevo za ovo, ali mi nije jasno gdje ste se vi izgubili - rekao je Kovačević